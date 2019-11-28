ميسي يقود برشلونة لإسقاط دورتموند بثلاثية

صحيفة الخليج الالكترونية

احتفل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي بخوض مباراته رقم 700 في مختلف المسابقات مع فريقه برشلونة الإسباني على أفضل وجه، بعدما أحرز هدفا وقام بصناعة هدفين آخرين خلال فوز الفريق الكتالوني 3 – 1 على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني يوم الأربعاء في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز إنتر الإيطالي 3 – 1 على مضيفه سلافيا براغ التشيكي.

وحسم برشلونة تأهله لدور الستة عشر للبطولة التي توج بها خمس مرات، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، ليضمن إنهاء مشواره في المجموعة وهو متربعا على الصدارة، دون انتظار نتيجة مباراته الأخيرة في المجموعة مع مضيفه إنتر.

وتجمد رصيد دورتموند عند سبع نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على إنتر، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد فيما بقي سلافيا براغ قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين.

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وكان ميسي هو النجم الأبرز في لقاء برشلونة ودورتموند، حيث صنع الهدف الأول الذي أحرزه النجم الأوروجوياني لويس سواريز في الدقيقة 29. وأضاف ميسي الهدف الثاني للفريق الإسباني في الدقيقة 33، قبل أن يصنع الهدف الثالث الذي أحرزه النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 67، فيما تكفل جادون سانشو بتسجيل هدف دورتموند الوحيد في الدقيقة 77.

في المقابل، أبقى إنتر على حظوظه في الصعود للدور الثاني، بعد فوزه المثير 3 – 1 على سلافيا براغ.

وافتتح لوتارو مارتينيز التسجيل لإنتر في الدقيقة 19، قبل أن يهدر روميلو لوكاكو ركلة جزاء للفريق الإيطالي في الدقيقة 35، فيما تعادل توماس سوسيك لسلافيا في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وأعاد لوكاكو إنتر إلى التقدم من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 81، ثم أضاف مارتينيز الهدف الثالث لإنتر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 88، قبل أن يهدر لوكاكو ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 90.