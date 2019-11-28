الارشيف / اخبار الخليج

ليفربول يخرج بالتعادل أمام نابولي في دوري الأبطال

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

تعادل مع نابولي 1-1 في ملعب أنفيلد اليوم الأربعاء لينتظر الفريقان المباراة الأخيرة في المجموعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لحسم التأهل لدور الستة عشر، ويتصدر ليفربول حامل اللقب المجموعة الخامسة برصيد عشر نقاط متفوقا بنقطة على نابولي بينما يملك سالزبورج سبع نقاط.

وسيلعب فريق المدرب يورجن كلوب مع مستضيفه سالزبورج في آخر مباراة له بالمجموعة بينما يستضيف نابولي منافسه جنك.

وضع دريس ميرتنز نابولي في المقدمة في الدقيقة 21 بهدف من زاوية ضيقة، وأدرك ليفربول التعادل عبر ديان لوفرين الذي سدد برأسه في الشباك من ركلة ركنية لجيمس ميلنر في الدقيقة 65.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يخرج بالتعادل أمام نابولي في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا