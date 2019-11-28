ليفربول يخرج بالتعادل أمام نابولي في دوري الأبطال

صحيفة الخليج الالكترونية

تعادل ليفربول مع نابولي 1-1 في ملعب أنفيلد اليوم الأربعاء لينتظر الفريقان المباراة الأخيرة في المجموعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لحسم التأهل لدور الستة عشر، ويتصدر ليفربول حامل اللقب المجموعة الخامسة برصيد عشر نقاط متفوقا بنقطة على نابولي بينما يملك سالزبورج سبع نقاط.

وسيلعب فريق المدرب يورجن كلوب مع مستضيفه سالزبورج في آخر مباراة له بالمجموعة بينما يستضيف نابولي منافسه جنك.

وضع دريس ميرتنز نابولي في المقدمة في الدقيقة 21 بهدف من زاوية ضيقة، وأدرك ليفربول التعادل عبر ديان لوفرين الذي سدد برأسه في الشباك من ركلة ركنية لجيمس ميلنر في الدقيقة 65.