بالعمري يواصل الغياب عن تدريبات الشباب

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت إدارة نادي الشباب عن أن لاعب الفريق الأول المحترف الجزائري جمال بن العمري واصل غيابه مجدداً عن تدريبات الفريق ولليوم الثاني على التوالي بدون عذر مسبق من الجهاز الفني، يذكر أن اللاعب قد سبق و أن غاب عن التمارين قبل مواجهة الفريق الأخيرة في الدوري أمام الفيحاء والتي خسرها الفريق بهدف دون رد.

وفي السياق، واصل الفريق تدريباته عصر اليوم في مقر النادي بقيادة المدير الفني خورخي ألميرون، وشهدت التدريبات مشاركة المحترف التونسي فاروق بن مصطفى.