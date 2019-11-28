400 ألف يورو ثمناً لسرطان وهمي وحب "أونلاين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 400 ألف يورو ثمنا لسرطان وهمي وحب أونلاين

الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نجحت إحدى الإيطاليات في إيهام حبيبها الذي تعرفت عليه عبر الإنترنت بإصابتها بورم خبيث واحتياجها لمبالغ مالية كبيرة للعلاج وصلت لـ400 ألف يورو.



وتظاهرت السيدة بأنها مصابة بالسرطان وتعالج في عيادة سويسرية من أجل الحصول على مبالغ مالية كبيرة من صديقها وحبيبها المدير الناجح الذي تعرفت عليه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، لمدة 5 أعوام كاملة، الضحية الذي كان مقتنعاً أنه يساعد حبيبته المريضة التي استغلت حبه لها ورغبته في مساعدتها على الشفاء، لسرقته.

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بدأ كل شيء في عام 2014، عندما تمكنت أم لـ3 أطفال أحدهم مولود حديثاً، من جذب أحد الرجال على الإنترنت، والدخول معه في علاقة عاطفية، ولكن مع مرور الوقت، تحايلت عليه بتظاهرها بإصابتها بالمرض الخطير واحتياجها إلى المال لدفع ثمن العلاج وشراء منزل جديد، بحسب موقع "فان بيدج" الإيطالي.

وعلى مر السنين لم تنته أكاذيبها وطلبها للمال حتى صيف عام 2018، عندما أخبرت حبيبها شريكها أن لديها 10 أشهر فقط للعيش وأن الطريقة الوحيدة لإنقاذها هي الحمل باستخدام الإخصاب باستخدام الخلايا الجذعية المساعدة.

ولكن بعد ولادة الطفل الثالث، اعترفت المرأة بكذبها وقيامها بعملية الاحتيال مبررة فعلتها بسبب احتياجاتها للمال نتيجة إدانتها بالاختلاس، وقبض عليها بتهمة التحايل والتزوير وفي انتظار محاكمتها أمام محكمة بلدية ميلانو.