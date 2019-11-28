عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناعومى كامبل تفتتح متجرا خيريا للأزياء بإطلالة أنيقة فى لندن .. صور

الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تألقت عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل، خلال حفل إطلاق متجرها الخيرى المؤقت للأزياء في ويستفيلد بلندن مساء الثلاثاء، والذي يتبع مؤسستها الخيرية Fashion Relief.



بدت النجمة البالغة من العمر 49 عامًا مثيرة حيث ارتدت بنطلون جينز ضيقا طويل الكاحل، مع سترة سوداء وحذاء فضى بكعب عالِ.

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وارتدت كامبل عدة قلادات مع سوار أسود على الرقبة مع مكياج ركز على العيون واستكملت إطلالتها بخصلاتها الطويلة الأنيقة.

حضر الحفل المغنية تاليا ستورم ومقدمة البرامج التلفزيونية لورا وايتمور والممثلة ليلي بيكر.

وتعتبر نعومى كامبل إحدى ايقونات الأزياء والمكياج في العالم، بالإضافة إلى نشاطتها الإنسانية في المجال الخيرى.