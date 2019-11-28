عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شركة هواوي تعلن عن حواسيب محمولة وأجهزة ذكية

الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة هواوي اليوم خلال حدثها الخاص في مدينة شنجهاي إلى جانب حاسوبها اللوحي (ميت باد برو) MatePad Pro عن منتجات أخرى، بما في ذلك حاسوب (ميت بوك) MateBook جديد بقياسين، وجهازي تلفاز ذكيين (سمارت سكرين تي في) Smart Screen TV، ومكبر الصوت الذكي (ساوند إكس) Sound X.



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ويقدم الحاسوب المحمول الجديد (ميت بوك دي) MateBook D بقياسي 14 بوصة، و15.6 بوصة المواصفات ذاتها تقريبًا، فيما يتعلق بالعتاد والتصميم، إذ يقدم كلا الحاسوبين شاشة بدقة 1920×1080 بكسل مع حواف ضيقة، وحساس بصمة، ولكن طراز 14 بوصة يزن 1.38 كيلوجرام، في حين يزن طراز 15.6 بوصة 1.62 كيلوجرام. ويمتاز الجهازان بأن الكاميرا مدمجة في لوحة المفاتيح، وليس أعلى الشاشة.

ويضم الحاسوبان الجيل العاشر من معالجات إنتل Intel Core i5/i7، أو معالج AMD Ryzen 5. كما يقدمان بطاقة الرسوميات NVIDIA GeForce MX250، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 أو 16 جيجابايت، وقرص تخزين SSD بسعة تصل إلى 512 جيجابايت. ويعمل الجهاز بنظام التشغيل ويندوز 10 من مايكروسوفت، ولكن يوجد أيضًا نسخة تعمل بنظام (لينوكس) Linux.

ويأتي الحاسوب مع منفذ (يو إس بي-سي) USB-C، ومنفذي (يو إس بي 2.0) USB 2.0، ومنفذ (يو إس بي 3.0) USB 3.0، بالإضافة إلى منفذ (إتش دي إم آي) HDMI، ومنفذ لسماعات الأذن. هذا؛ وسوف يتوفر الحاسوبان بسعر يبدأ من 525 دولارًا أمريكيًا، وسوف يبدأ طرحه للبيع اعتبارًا من 12 ديسمبر المقبل.