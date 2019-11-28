مهرجان الشيخ زايد ينطلق غداً في الوثبة بفعاليات جماهيرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تنطلق يوم غد الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 فعاليات الدورة الجديدة من «مهرجان الشيخ زايد» في منطقة الوثبة بأبوظبي، وتستمر حتى1 فبراير/شباط 2020.

تستقطب الدورة الحالية 17 ألف مشارك وعارض من 40 دولة خليجية وعربية، ومن مختلف أنحاء العالم؛ حيث يقدمون 3000 عرض فلكلوري ثقافي عالمي، و100 فعالية وورشة عمل للأطفال، و500 عرض وفعالية جماهيرية كبرى.

وتفقد الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة ل«مهرجان الشيخ زايد»، عصر أمس الأربعاء، منطقة المهرجان في الوثبة؛ للوقوف على كافة التحضيرات والاستعدادات لاستقبال الدورة الجديدة من المهرجان.

ورافقه، خلال الجولة التفقدية، حميد سعيد النيادي، مدير المكتب الخاص لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة ل«مهرجان الشيخ زايد»، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، الذين أطلعوه على كافة التطورات في الأجنحة والمناطق والفعاليات العالمية التي سيتضمنها المهرجان في دورته الجديدة.

كما شهد الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان وأعضاء اللجنة العليا بعض العروض والتحضيرات لمسيرة الاتحاد، التي ستقام في منطقة المنصة الرئيسية للمهرجان عصر يوم 3 ديسمبر /‏‏كانون الأول 2019 بمشاركة كبيرة من القبائل الإماراتية على مستوى الدولة.

وأكد الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان في تصريحات للصحفيين، خلال الجولة، أن المهرجان رسخ مكانته العالمية؛ بفضل دعم القيادة الرشيدة وما توليه من اهتمام ومتابعة وحضور على أعلى مستوى أعطى للمهرجان ثقلاً كبيراً، وجعله أكثر جذباً للعارضين والمشاركين من الدول الخليجية والعربية ومختلف أنحاء العالم.

وأعرب عن تقديره لجهود أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، مثمناً حرصهم على إضافة فعاليات ثقافية وفلكلورية للدورة الجديدة، وكذلك استعداد اللجنة للاحتفال باليوم الوطني ومسيرة الاتحاد واحتفالات رأس السنة.

من جهته، أكد حميد سعيد النيادي، مدير المكتب الخاص لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة ل«مهرجان الشيخ زايد»، أن «مهرجان الشيخ زايد» هو مهرجان تعليمي تثقيفي حقق بفضل دعم ومتابعة القيادة الرشيدة قفزات نوعية وإنجازات كبرى، وأصبح حدثاً جماهيرياً ضخماً يشهد عاماً بعد عام إقبالاً متزايداً؛ حيث استقطب في دورته السابقة أكثر من مليوني زائر، كما تهتم اللجنة العليا المنظمة بالمحافظة على هذه المكتسبات والإنجازات، وتعزيزها بإيصال رسالة المهرجان إلى أعداد أكبر من الجمهور، وتوفير فعاليات تعليمية تثقيفية ترفيهية عالمية تناسب كافة الأعمار والتطلعات.

السيارات الكلاسيكية والمعدلة

يقدم عُشَّاق السيارات الكلاسيكية والمعدلة، عروضهم في منطقة «الوثبة كستم شو» لتعديل السيارات ومهرجان الرياضات الخطرة للشاحنات العملاقة والدراجات النارية، كما استحدث ساحة لتحدي الرماية بتقنيات الليزر الحديثة وعالم الأطفال (كيدز نيشن)، إضافة إلى مدينة الألعاب الترفيهية.

كما شهدت منطقة المهرجان تطويراً نوعياً للمرافق والبنية التحتية، إضافة إلى التطوير النوعي في نافورة الإمارات ومختلف المرافق والمعارض والمعالم، وتعزيز التسهيلات اللوجستية للزوار.

كيدز نيشن

أما قرية عالم الأطفال «كيدز نيشن» التي خصصت للأطفال بإطار ترفيهي، فتختزل في أنشطتها ومرافقها جوانب تعليمية وتثقيفية متعددة، لما تضم من أنشطة ومجموعة كبيرة من ورش العمل التي تشجع الأطفال على تنمية مهاراتهم واستكشاف مواهبهم، وتنمي لديهم الحس الإبداعي وروح العمل الجماعي.

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نافورة الإمارات

وخصص المهرجان لزواره الكثير من الفعاليات الرئيسية اليومية والأسبوعية، وتأتي على رأسها عروض نافورة الإمارات عند منتصف منطقة المهرجان التي تبهر الجمهور بعروضها المتواصلة كل نصف ساعة يومياً.

مسيرة الاتحاد واليوم الوطني

تعد مسيرة الاتحاد من أبرز الفعاليات الرئيسية للمهرجان، والتي تقام عند المنصة الرئيسية يوم 3 ديسمبر/‏‏كانون الأول بحضور أصحاب السمو الشيوخ وكبار الشخصيات وزوار الدولة.

حضارة الإمارات

تشهد الدورة الجديدة فعاليات منوعة.. بداية من حي حضارة الإمارات، وما يضم من أجنحة ومعارض وعروض فولكلورية، وحي الحضارات العالمية وما يضم من أجنحة تجسّد الموروث الثقافي والشعبي العالمي لأكثر من 40 دولة مدعمة بمسارح لتقديم عروضها الفولكلورية، وكذلك الفعاليات الرئيسية؛ مثل: مسيرة الاتحاد، واحتفالات اليوم الوطني، ومسيرة الحضارات العالمية، وعروض المسارح العالمية، والعروض الرئيسية مثل عروض نافورة الإمارات، وعروض الألعاب النارية الكبرى، فيما تعد منطقة تحدي الرماية بالليزر، مدينة ترفيهية تناسب مختلف زوار المهرجان.