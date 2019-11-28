«أبوظبي للإسكان» تبدأ صرف القروض وتوزيع المساكن والأراضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”، محمد علاء، وعماد خليل

بدأت هيئة أبوظبي للإسكان تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف قروض وتوزيع المساكن والأراضي السكنية على 5000 مواطن في كل من: مدينة أبوظبي، ومنطقتي العين والظفرة، بقيمة إجمالية بلغت 6.6 مليار درهم.

وأكد جبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، أن اعتماد هذه الحزمة الإسكانية للمواطنين، تؤكد حرص القيادة الرشيدة على رفاه المواطن وسعادته وراحته، باعتباره أولوية قصوى ضمن رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتتزامن مع الفرحة التي تعيشها الإمارات وشعبها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 48 للإمارات.

وقال إن هيئة أبوظبي للإسكان تعمل على تنفيذ أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة؛ إذ يحرص سموه على بناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة ومحفزة على العمل والإنتاج.

وأوضح أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال العام الجاري تضمنت أكثر من 6000 قرض سكني وتم تخصيص حوالي 250 مسكناً وتوزيع 1800 قطعة من الأراضي السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 11.6 مليار درهم.

ومن جانبه ثمّن بشير خلفان المحيربي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة، اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير المسكن المناسب للمواطنين، وقال: «يعد قطاع الإسكان أحد أهم المحاور المتعلقة بتحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين والاستقرار الأسري».

في المقابل أعرب عدد من المواطنين المستفيدين من القروض والمساكن والأراضي السكنية الجديدة في أبوظبي، عن سعادتهم بالحصول عليها قبل أيام قليلة من اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات.

وقالوا في اتصالات متفرقة مع ”الخليج 365” إن الكلمات تعجز عن شكر القيادة التي أدخلت الفرحة إلى قلوبنا بهذا العطاء السخي، وأضافوا أن هذه التوجيهات والأوامر تؤكد مدى حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة والمستقرة لأبناء الوطن من خلال تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين، وتوفير جميع السبل الممكنة التي تساعدهم على إنشاء المساكن لتحقيق الاستقرار الأسري.

وأشاد محمد راشد الشحي، بجهود القيادة الرشيدة تجاه أبناء شعبها للعيش باستقرار وأمان ورخاء، من خلال تأمين الحياة الكريمة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري لهم.

وقال حمد أحمد البلوشي إن هذه المكرمة تعد امتداداً للعطاء الدائم والمتجدد من قبل القيادة الرشيدة وحرصها على توفير العيش الرغيد لكل مواطن ومواطنة، وتجسد رؤيتها في تعزيز التلاحم المجتمعي وتأمين الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة من خلال التمتع بالسكن الملائم مع أبنائها.

وعبر حمد علي المزروعي، عن سعادته الغامرة بالحصول على القرض الإسكاني، مؤكداً أن اليوم الوطني هذه السنة أصبح عيدين، بعدما تلقى هذا النبأ السار الذي طالما انتظره هو وجميع أفراد عائلته، مؤكداً أن منح القروض السكنية يؤكد حرص القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي على استقرار الأسرة المواطنة.

وقال حمد سالم المنصوري: نحمد الله الذي أنعم علينا بشيوخنا وقادتنا الذين يسخرون جهودهم وطاقاتهم لخدمة شعبهم بكل إخلاص وتفانٍ، جاعلين مصلحة المواطن ضمن أولويات الخطط الحكومية.

وقال مسلم صالح المحرمي: إن القرض الإسكاني سيساعد بصورة كبيرة على تحسين أوضاعه المعيشية، وتقدم بالشكر لقيادة الدولة وما تقدمه في سبيل تحقيق رغبات وتطلعات وطموح وأماني الشعب الإماراتي.