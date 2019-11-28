عبد المهدي يحذر من انهيار النظام و«فتنة خطرة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:”الخليج 365”، وكالات

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن الدولة لا يمكن لها أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام حالات قطع الطرق والتهديد وتعطيل الدراسة والجامعات من قبل المتظاهرين منذ الأول من الشهر الماضي، محذراً من «فتنة خطرة» إذا انهار النظام العام في البلاد، وسط أنباء عن تعديل وزاري وشيك بعيداً عن أي تدخلات للأحزاب والقوى السياسية، فيما بحث عبد المهدي خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات بين البلدين والتعاون في الملفات المشتركة وفي مجال مكافحة الإرهاب والتظاهرات الشعبية في العراق.

وقال رئيس الوزراء، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الثلاثاء ووزعت فقرات منها، أمس الأربعاء: «إن الناس يريدون أن تعود إلى مصالحها لأنها تضررت كثيراً، والدولة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الأمور وإلا سينهار النظام العام، وإذا انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع لأنه سيحدث هناك صِدام أهلي خطر».

وأضاف أن «التغيير لا يجري عن طريق التهديد ومنع شركات النفط والموانئ من العمل وتعطيل الدراسة والجامعات وقطع الطرق».

وتابع: «بعد الأول من الشهر الماضي، حصلت أشياء مؤسفة كثيرة خلال التظاهرات أضرّت كثيراً بالناس؛ حيث ذهب شهداء أعزاء وجرحى من المتظاهرين والقوات المسلحة وعلى من يريد التغيير اللجوء إلى كل الوسائل القانونية، لأنها تسمح بذلك وعليه الضغط بشدة لتغيير القوانين».

وقال: «إن أي شخص يقوم بقطع الطرق والجسور والحرق والتأثير على عمل الوزارات والمدارس ودوائر الصحة يجب أن يحاسب على هذه الأعمال، ولا يمكن السكوت عن مثل هذه الأمور وفق القانون، ونحن مصممون على أن القانون يفرض نفسه ومجراه، إلى جانب احترام حقوق المتظاهرين والإعلام، لكن لا نسمح بالتستر بالتظاهر والحرية والاعتداء على الحقوق الأخرى».

وأضاف: «بدأنا منذ أشهر في تأسيس قوات حفظ القانون، ولم يسمح لنا الوقت بتدريبها وتجهيزها بشكل كامل، وأكدنا كافة الجهات المسؤولة مراعاة حقوق الإنسان وتخفيف الإجراءات، وأن القضاء العراقي تصرّف بمسؤولية عالية، والتعليمات مشددة ومستمرة، ونحن نأخذ دائماً بالظروف المخففة وليس المشددة، ونتعامل برحمة وتساهل ولا نزيد المشكلة تعقيداً».

من جهة أخرى، قال بيان صادر عن مكتب عبد المهدي إنه قدم شرحاً عن الأوضاع الجارية، خصوصاً التظاهرات السلمية وأسلوب التعامل معها والتمييز بينها وبين مجاميع من المخربين الذين يستخدمون العنف ومهاجمة القوات الأمنية وتهديد وترهيب المواطنين والمدارس والدوائر وتعطيل المصالح وحرق البنايات.

وأكد «أهمية التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار ومواجهة الإرهاب وسعي الحكومة الجاد إلى تحقيق الإصلاحات التي يتطلع إليها الشعب العراقي».

إلى ذلك، كشف سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، أمس، أن عبد المهدي على وشك أن يستكمل عملية الترشيح للتعديل الوزاري. وأوضح الحديثي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن التعديل قد يشمل نصف الحقائب الوزارية.

وأردف أن الحقائب المعنية تخص الخدمية والتجارية ومرتبطة بالإصلاح الإداري والاقتصادي والمالي الذي تبنته الحكومة في الآونة الأخيرة.