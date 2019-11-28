الإمارات تساهم في إعادة تشغيل مطار الريان بحضرموت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”



أعيد، أمس، في محافظة حضرموت شرقي اليمن، تشغيل مطار الريان الدولي؛ بوصول أولى الرحلات الجوية إلى المطار الذي ظل مغلقاً لأربع سنوات، وسط إشادات واسعة بدور الإمارات في إعادة تشغيله، عقب توقف دام سنوات؛ جرّاء الأضرار، التي أحدثها تنظيم «القاعدة» الإرهابي في 2015.

وقام نائب رئيس الوزراء اليمني سالم أحمد الخنبشي، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وسفير الدولة لدى اليمن، سالم بن خليفة الغفلي، بتدشين العمل بالمطار، وإعادة استئناف الرحلات الجوية، وافتتاح الصالات الخارجية بالمطار. واستقبل المطار عند الساعة ( 6:55 بالتوقيت المحلي) أول رحلة خارجية لطيران «اليمنية» قادمة من القاهرة، وعلى متنها 149 راكباً. وفي حفل إعادة تشغيل مطار الريان تقدم الخنبشي، بشكر خاص لدولة الإمارات على ما قدمته من دعم فني ولوجستي؛ لإعادة تأهيل المطار، مشيراً إلى أن علاقات اليمن بالسعودية والإمارات راسخة ومتينة، وتستمد قوتها من جذور أواصر التاريخ والجوار والمصير المشترك.

وأضاف الخنبشي: «تتوفر في مطار الريان الكثير من السمات والمميزات قلما تجدها في مطارات أخرى، منها بعده عن التجمعات السكانية، وموقعه المتوسط بين بلدان شرق إفريقيا وبلدان شرق وجنوب شرق آسيا». وأكد أن إعادة تشغيل المطار؛ تمثل علامة بارزة في تاريخ الطيران في بلادنا؛ حيث إن تشغيله ينهي معاناة المواطنين، وخاصة المرضى وكبار السن، ويحمل دلالات مهمة؛ أبرزها تزامن إعادة تشغيله بعد فترة وجيزة من توقيع «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

من جانبه، قال محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني: «إن افتتاح مطار الريان بتدشين أولى رحلاته نعدّها خطوة مهمة وكبيرة في إعادة نشاط هذا المطار إلى سابق عهده، وهو في أفضل حلة؛ من حيث التجهيز بأحدث الأجهزة الملاحية والخدمية».

وأضاف محافظ حضرموت: «اليوم ندشن نشاط المطار؛ بفضل اهتمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وبجهود وتعاون منقطع النظير قدمه الأشقاء في الإمارات، الذين لم يبخلوا في تقديم كل ما يحتاج إليه المطار لإعادته إلى الحياة ليبرهنوا عمق أواصر الأخوة والمحبة التي يكنها قادة وشعب الإمارات لأبناء حضرموت خاصة، والوطن عامة وكذا جهود الإخوة في «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي وشركة «رويال كلوك»، التي قامت بتنفيذ المشروع وتجهيزه بأحدث الأجهزة التي تتناسب مع حركة الملاحة الدولية العصرية، وجهود مدير عام المطار».

من جانبه، أعرب ممثل «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي حميد الشامسي، عن السعادة بإسهام الإمارات في إعادة تشغيل هذا الصرح التنموي بعد إنشاء الصالات الجديدة، مشيراً إلى أن ذلك يجسّد عمق العلاقة بين اليمن والسعودية والإمارات، ويعد ثمرة يانعة لهذه الشراكة. وقال: «إن الإمارات لم تتأخر عن تلبية طلب اليمن بإعادة تأهيل المطار وتزويده بالمعدات الفنية واللوجستية؛ عبر الهلال الإماراتي الذراع الإنسانية لتنفيذ مشاريع دولة الإمارات باليمن». وقام محافظ حضرموت بتكريم عدد من الشخصيات من دولة الإمارات وقيادة دول التحالف العربي التي أسهمت في إنجاز الصالات الخارجية بالمطار وإظهارها بحلة جميلة وإعادة النشاط للمطار. وشهد الحفل تقديم أوبريت بعنوان: «الوعد الأصيل» الذي عبر عن الابتهاج بالمناسبة، والشكر لوفاء دولة الإمارات ودول التحالف العربي.