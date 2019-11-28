سقوط قتلى في بغداد.. والعصيان يشل جنوب العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:”الخليج 365”، وكالات

قتل متظاهران بالرصاص الحي، أمس الأربعاء، في بغداد، فيما ارتفعت أعمدة كبيرة من الدخان الأسود على امتداد طرق غير بعيدة عن أماكن دينية ودوائر حكومية في جنوب العراق، حيث تتواصل الاحتجاجات المطالبة ب«إسقاط النظام» منذ شهرين رغم إجراءات القمع الدامية، فيما عاش عدد كبير من مدن الجنوب شللاً جراء تصاعد العصيان وقيام المتظاهرين بقطع الطرق وإغلاق الدوائر الحكومية والمدارس، في وقت أعلنت وزارة الداخلية تحرير ضابط كبير برتبة لواء كان اختطف قبل أسبوعين.

ففي بغداد، قتل متظاهران بالرصاص الحي وأصيب ما لا يقل عن 25 آخرين بالرصاص وقنابل الغاز المسيلة للدموع، حسبما ذكرت مصادر أمنية وطبية، بينما نقلت تقارير إخبارية عن ناشطين قولهم إن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب عشرات آخرون جراء الاشتباكات مع قوات الأمن في جسر الأحرار ومنطقة السنك في العاصمة بغداد. ودارت المواجهات عند جسر الأحرار، وسط بغداد، حيث أطلقت القوات الأمنية التي تقف خلف حواجز أسمنية، الرصاص وقنابل الغاز ضد المتظاهرين. ورغم وقوع قتلى وجرحى من بين المتظاهرين نهار أمس، استمرت التظاهرات في بغداد التي تعد المركز الرئيسي لاحتجاجات في البلاد، وانتشر متظاهرون يرتدون خوذاً ويغطون وجوههم بشالات رقيقة لتجنب الغاز المسيل للدموع.

وأعلن وزير الداخلية، ياسين الياسري، أن قوة خاصة تمكنت من تحرير اللواء المختطف ياسر عبدالجبار، مدير معهد التطوير الأمني، الذي تم اختطافه قبل نحو أسبوعين. وكانت كاميرات المراقبة رصدت لحظات تعرض عبدالجبار إلى الاختطاف منتصف نوفمبر الجاري، في وضح النهار بأحد شوارع بغداد.

وفي كربلاء، وبعد ساعات من وقوع أعمال عنف للمرة الأولى الثلاثاء استُخدم خلالها الرصاص الحي ما أدى الى سقوط قتيل بحسب مصادر طبية، أعلنت العتبات الدينية إغلاق جميع مدارس الأطفال الدينية في كربلاء والنجف، إضافة إلى مدينة الحلة عاصمة محافظة بابل الواقعة إلى الشرق من كربلاء، بينما تصاعدت سحب الدخان الأسود من مدينة كربلاء.

وتواصلت الاحتجاجات في البصرة والناصرية، واعتصم متظاهرون عند شركة نفط ذي قار الحكومية شرق الناصرية، دون وقوع أعمال عنف، ورغم ذلك تواصل العمل في حقول النفط الواقعة في كلا المحافظتين. وأكد المتظاهرون، «أنهم مستمرون في تظاهراتهم حتى تتم تلبية مطالبهم المشروعة الكاملة».

في البصرة، أغلق المتظاهرون معظم الطرق في المحافظة، الأمر الذي تسبب بمنع وصول الموظفين إلى دوائرهم. وأفاد شهود عيان أمس بمقتل رجل دين عراقي بعدما قام مسلحون مجهولون بإطلاق النار عليه في قضاء أبو الخصيب بمحافظة البصرة. وأوضح الشهود أن المسلحين «أطلقوا النار من سلاح كاتم للصوت صوب الشيخ حيدر عبدالأمير أمام محل تجاري يملكه في قضاء أبوالخصيب الليلة قبل الماضية فأردوه قتيلاً ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة».

وفي محافظة ذي قار، تم قطع الطرق والجسور في أوقات الدوام الرسمي حصراً. غير أن المتظاهرين توقفوا عن إحراق الإطارات القديمة خلافاً للأيام الماضية، وذلك بتوجيهات خاصة بين المتظاهرين أنفسهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.