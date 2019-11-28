تدمير صهاريج ومراكز لتكرير وتهريب النفط السوري إلى تركيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن تدمير عدة صهاريج ومراكز تكرير نفط كانت بعض التنظيمات تستخدمها؛ لتهريب النفط السوري إلى تركيا، وطالبت «الإدارة الذاتية» الكردية، أمس، روسيا بدور أكثر فاعلية حيال الغزو التركي ولعب دور؛ لتحريك المشاورات مع الحكومة السورية، وأكد مجلس الأمن القومي التركي، أن العملية العسكرية التركية شمالي سوريا مستمرة إلى أن تحقق أهدافها، فيما اتهمت منظمة حقوقية، أنقرة بغض الطرف عن الانتهاكات التي ترتكبها الفصائل الموالية لها، والتي تعد جرائم حرب.

ونقلت «سانا» عن مصدر ميداني في الحسكة شمال شرقي البلاد، قوله: إنه «بعد التحقق من قيام بعض التنظيمات الكردية في منطقة الجزيرة السورية بتهريب النفط السوري بالصهاريج عن طريق جرابلس ومنطقة أربيل في شمال العراق إلى النظام التركي ، تم تدمير مجموعات من هذه الصهاريج ومراكز لتكرير النفط». وأكد المصدر أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي عملية تهريب للنفط المسروق من الأراضي السورية.

وكانت طائرات مجهولة شنت سلسلة غارات، مساء الاثنين، على مواقع تحتوي على خزانات للمحروقات وصهاريج النفط في محيط مدينتي الباب وجرابلس بريف حلب الشرقي.

وأفاد المرصد السوري في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء بأن رتلاً عسكرياً أمريكياً آخر دخل إلى الأراضي السورية قادماً من شمال العراقم عبر معبر الوليد. وذكر أن دخول الرتل تزامن مع تحليق طائرات حربية أمريكية،وضم الرتل مدرعات ودبابات، ومواد لوجستية وعسكرية.

من جهة أخرى، ورداً على وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي قال، الثلاثاء، إن الإدارة الذاتية «غير جادة» في الحوار، قالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة، في بيان الأربعاء: «ما يحصل في بعض المناطق يأتي في إطار الدفاع المشروع؛ كون دولة روسيا تعلم جيداً أن جميع المناطق المستهدفة اليوم هي خارج التفاهمات التي تمت بينها وبين تركيا». وأضافت: «من الأفضل أن يكون هناك تحقق لحقيقة ما تفعله تركيا في عموم المناطق السورية»، معتبرة أن «التعليق والتصريح بخلاف الواقع الموجود هو دعم مباشر لأنقرة ومرتزقتها».

وفيما يتعلق بالعلاقات مع دمشق، لفتت الدائرة إلى أنها قامت بكافة الإجراءات اللازمة من أجل أن يكون هناك فعلاً حوار مع دمشق،التي ابدت موقفا فاترا ،واكدت الدائرة أن الدور الروسي الضامن في تحريك هذا الموقف مهم.

وعلم المرصد السوري أن دفعة جديدة من عوائل عناصر تنظيم «داعش» خرجت من مخيم الهول أقصى جنوب شرق الحسكة. وأضاف: إن «الإدارة الذاتية الكردية» أفرجت عن نحو 110 عائلات من عوائل عناصر التنظيم من أبناء الرقة، ويقدر عدد المفرج عنهم ب400 شخص من نساء وأطفال بضمان عشائرهم.

إلى جانب ذلك، أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن عملية «نبع السلام» التي شنها الجيش التركي شمال سوريا في الشهر الماضي، ستستمر حتى تحقق أهدافها. وقال المجلس في بيان بعد اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «العملية تسهم في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة مع اتخاذ جميع أنواع التدابير؛ لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين».

في أثناء ذلك، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس الأربعاء، إن فصائل ما يسمى ب«الجيش الوطني السوري»؛ التي تدعمها تركيا، تتورط في انتهاكات؛ من بينها إعدامات خارج القانون، ومنع عودة العائلات النازحة، ونهب ممتلكاتها في مناطق واسعة في شمال سوريا. واضافت ان هذه الانتهاكات ترقى الى جرائم حرب وطالبت بضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وقالت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن هذه الانتهاكات أدلة دامغة على أن «المناطق الآمنة» المقترحة من تركيا لن تكون آمنة. (وكالات)