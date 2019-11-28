الخرطوم تنفي سحب بلاغات تتعلق بالشهداء وأسرهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

نفى وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية في السودان، فيصل محمد صالح، صحة الأنباء التي تحدثت عن سحب بلاغات تتعلق بالشهداء أو أسرهم.

وقال صالح في تصريحات عقب جلسة مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، «إن ما نشرته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع عار تماماً من الصحة».

وأوضح صالح: إنه تواصل مع النائب العام ومع رئيس لجنة التحقيق المستقلة، وأكدا أنه لم يتم سحب أي بلاغ يتعلق بالشهداء أو أسر الشهداء من النيابات.

وقال: السلطتان اللتان بإمكانهما سحب البلاغات؛ هما: المحكمة أو النائب العام.

وأثار خبر حول سحب بلاغات الشهداء من النيابات موجة غضب واسعة، مصحوبة بتظاهرات ليلية بعدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم، خاصة الحلفايا وبري.

وفي منحي آخر، قال صالح: إن وزير المالية إبراهيم البدوي، أبلغ اجتماع مجلس الوزراء ، أن الميزانية الجديدة 2020 ستشهد بداية لزيادة الإنفاق على الولايات المتأثرة بالنزاعات، وتستمر لخمس سنوات.

وأكد، أن وزير المالية أبان في مداخلة للاجتماع بأن جزءاً من هذه المشكلات بسبب الفقر وضعف الوضع الاقتصادي في الولايات المتأثرة بالنزاعات بما فيها ولايات الشرق الثلاث.

وكشف عن تمييز إيجابي لهذه الولايات في الميزانية الجديدة؛ من خلال زيادة الإنفاق عليها نتيجة للظروف التي عاشتها، وأوضح: إن التمييز سيستمر لمدة خمس سنوات حتى تصل هذه الولايات إلى مستويات أفضل.