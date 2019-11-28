لبنان ينتظر موعد الاستشارات.. وحكومة التكنوقراط غير واردة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”

تواصلت المشاورات الحكومية، أمس، لتسمية رئيس جديد للحكومة وسط توقعات بأن يتم تحديد موعد الاستشارات النيابية خلال ساعات، فيما ساد الهدوء معظم المناطق اللبنانية بعد ليلة أمنية عاصفة، وتمكن الجيش والقوى الأمنية من حسم التوترات الأمنية المتنقلة، التي كادت أن توقظ الفتنة في البلاد، في حين طلب الرئيس اللبناني ميشال عون اتخاذ تدابير أمنية إضافية؛ لتثبيت حالة استقرار في البلاد.

ولا يزال البحث مستمراً للوصول إلى توافق حول شخصية مقبولة لترؤس حكومة

«تكنو سياسية» تتألف من أربعة سياسيين لوزارات سيادية، وما بين 16 أو 14 وزيراً من التكنوقراط والحراك المدني، وتضم وجوهاً غير استفزازية، خاصة بعد اعتذار الوزير السابق بهيج طبارة؛ لاصطدامه بشروط متعددة، ومن الأسماء المطروحة: مدير «شركة خطيب وعلمي» سمير الخطيب الذي لاقى قبولاً من معظم الأطراف، علماً بأنه أعلن عن استعداده لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة إذا لقي الإجماع ‏اللازم، إضافة إلى اسم النائب فؤاد مخزومي، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق وليد علم الدين على أن يحسم الرئيس عون أمره، ويحدد موعد الاستشارات النيابية المُلزمة؛ بعدما تنضج المشاورات حول اسم الرئيس المكلف، فيما تحذر مصادر متابعة من سقوط الأسماء المرشحة، كما حصل مع الوزير السابق محمد الصفدي مروراً بطبارة فإنها تعتقد بأن الأكثرية النيابية لن تتراجع عن شرطها؛ القاضي بتشكيل حكومة تكنو سياسية، ولو كان الثلث فيها من أهل الاختصاص.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، إنه ينتظر تحديد موعد الاستشارات النيابية المُلزمة، لافتاً إلى أنّه من الطبيعي أن يُصار إلى تحديد موعد هذه الاستشارات، عندما تبلغ الأمور تفاهماً معيّناً حول الشخصيّة الّتي سيتمّ تكليفها بتشكيل الحكومة، وقال: لا بدّ من حكومة «تكنو- سياسية»، وحكومة تكنوقراط ليست واردة.

من جهة أخرى، أعلنت الهيئات الاقتصادية في لبنان تعليق الدعوة لإضراب عام مدته ثلاثة أيام، والذي كان مقررا أيام الخميس والجمعة والسبت، بينما أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات تنفيذ إضراب مفتوح بدءا من صباح اليوم الخميس في كل أراضي لبنان. وكانت جمعية مصارف لبنان قد اعلنت، أمس، أن البنوك لن تشارك في الإضراب العام، لتنأى بنفسها عن خطوة عمالية تستهدف حمل السياسيين على تشكيل حكومة جديدة.

وكادت التوترات الأمنية المتنقلة أن تنشر الفوضى الشاملة لولا تدخل القوى الأمنية والجيش بشكل صارم وحاسم؛ لوقف موجة الفلتان، التي سادت في أكثر من منطقة وكادت تؤدي إلى ما هو أعظم؛ حيث شهدت البلاد، الليلة قبل الماضية، مواجهات بين مناصرين ل«التيار الوطني الحر» ومناصرين لحزب «الكتائب» والحراك الشعبي في بكفيا في منطقة المتن بجبل لبنان، كما حصلت مواجهة أخرى بين شبان مناصرين ل«حزب الله وحركة أمل» من منطقة الشياح في عين الرمانة وآخرين يناصرون أحزاباً في ضاحية بيروت الجنوبية، قبل أن تنتقل هذه التوترات الى طرابلس بعدما هاجم متظاهرون مكتب التيار «الوطني الحر» في المدينة، محاولين اقتحامه؛ حيث عمدوا إلى إحراق صراف آلي لأحد البنوك فتدخل الجيش واصطدم بهم، وسقط جرحى من العسكريين، وتم اعتقال بعض المشاغبين. وأعلنت قيادة الجيش في بيان أمس، أنه تم توقيف 16 شخصاً على خلفية الحوادث التي شهدتها عدة مناطق لبنانية الليلة قبل الماضية، مشيراً إلى أن وحداته تمكنت من إعادة الوضع إلى طبيعته في مختلف المناطق. وكان الرئيس عون قد تابع التطورات على الأرض، وأعطى أوامره للجيش والقوى الأمنية بمنع تعرّض المتظاهرين للأملاك العامة، وقال:على الجيش أن يتخذ تدابير أمنية إضافية؛ لمنع تكرار مثل هذه الأمور، مؤكداً أن المطالب المعيشية أولوية؛ لكن الأمن قبل كل شيء.