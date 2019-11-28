شكرا لقرائتكم خبر عن دوائر وهيئات الدولة تحتفي بعرس الوطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت هيئات ودوائر الدولة باليوم الوطني «عرس الوطن» بفعاليات متنوعة وسط أجواءٍ مملوءة بمشاعر الحب والولاء والانتماء، وشهد سلطان سعيد البادي وزير العدل، صباح أمس، احتفالات الوزارة ومرافقها القضائية باليوم الوطني ال48، والتي أقيمت بمسرح وزارة العدل في أبوظبي، بحضور عبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، وقيادات الوزارة وأعضاء السلطة القضائية والموظفين.وخلال احتفالية الوزارة تم عرض فيلمين وثائقيين عن ملحمة دولة الاتحاد المجيد استعرضا مسيرة قيام الدولة.وأكد سلطان سعيد البادي وزير العدل، أن الاحتفال ب«اليوم الوطني» للدولة مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً.الدائرة الخاصة لرئيس الدولةواحتفلت الدائرة الخاصة لرئيس الدولة باليوم الوطني ال48 للدولة، وذلك في مقر الدائرة في أبوظبي.وتضمن الحفل عدداً من الفقرات المتنوعة التي تعكس روح الولاء والانتماء للوطن بمشاركة موظفي الدائرة والفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي.

لجنة إدارة المهرجانات



ونظمت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، احتفالاً بالمناسبة في مسرح شاطئ الراحة، بحضور عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، ومديري الإدارات وموظفي اللجنة.

وقال عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، في كلمة ألقاها بالإنابة عن اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن اليوم الوطني لدولة الإمارات، يشكل علامة مضيئة في تاريخها المجيد؛ حيث أثبتت دولتنا قدرتها في التفوق والتميز والمحافظة على الموروث الإماراتي بوصفه موطن فخر وعزّ وتكاتف.



دائرة تنمية المجتمع



نظمت دائرة تنمية المجتمع بمشاركة الجهات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، احتفالية مشتركة بمناسبة اليوم الوطني، وسط أجواءٍ مملوءة بمشاعر الحب والولاء والانتماء للوطن وقيادته.

حضر الفعالية التي أقيمت في حديقة «أم الإمارات»، الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وفارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، إلى جانب مديري عموم الجهات الاجتماعية، وعدد من موظفي الجهات الاجتماعية، وجمع غفير من مختلف شرائح وفئات المجتمع.



صندوق الزكاة



احتفل «صندوق الزكاة»، أمس، باليوم الوطني معبراً عن الاعتزاز بهذه الذكرى الوطنية العزيزة، وتجديداً لعهد الولاء للقيادة الرشيدة، وشهد الاحتفال عبد الله بن عقيدة المهيري أمين عام «صندوق الزكاة».



دائرة الطاقة في أبوظبي



شاركت دائرة الطاقة في أبوظبي مؤسسات تعليمية في إمارة أبوظبي احتفالاتها باليوم الوطني ال48 لدولة الإمارات؛ حيث ترأس المهندس عويضه مرشد المرر رئيس الدائرة وفداً من موظفيها للاحتفال مع طلبة جامعة خليفة وكادرها الإداري والتعليمي.



شرطة أبوظبي



استقبلت شرطة أبوظبي فوجاً سياحياً على باخرة (SAPPHIRE PRINCESS) التي ترسو لأول مرة في ميناء زايد، بالهدايا؛ ترحيباً بهم في مبادرة تتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني ال48 لدولة الإمارات بالتعاون مع موانئ أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة.



دانة الإمارات



احتفل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، التابع للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، في عالم «وارنر براذرز أبوظبي» بجزيرة ياس، بالأطفال الخدج الذين ولدوا في المستشفى.



بلدية أبوظبي



احتفلت بلدية مدينة أبوظبي في مقرها الرئيسي في شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالذكرى الثامنة والأربعين لاتحاد دولة الإمارات، واحتفاء بدولة الاتحاد، وتعبيراً عن الولاء والإخلاص للوطن وللقيادة الحكيمة، واعتزازاً بالإنجازات العظيمة التي تحققت خلال أربعة عقود ونيف من الزمن.



الأرشيف الوطني



أكد الدكتور عبد الله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، أنه منذ قيام دولة الاتحاد، وقيادتنا الرشيدة تعمل على بناء دولة قوية مبنية على العدل والتسامح، وفي الوقت نفسه تزرع في نفوس أبنائها قيم ومبادئ المحبة والسلام للجميع، مشيراً إلى أنه بالتزامن مع احتفالاتنا باليوم الوطني ال48 تواصل الدولة تحقيق إنجازاتها؛ بفضل الرؤى الثاقبة التي وضع دعائمها الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات.



جامعة الإمارات



نظمت جامعة الإمارات احتفالاً واسعاً بمناسبة اليوم الوطني، خلال الأسبوع الجاري استمر على مدى أربعة أيام، تنوعت فعالياته بين معارض فنية وفعاليات تراثية وعروض موسيقية ومحاضرات وندوات وأمسيات شعرية.



ديوان ممثل الحاكم في الظفرة



نظم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني ال48 للدولة وبمشاركة بلدية منطقة الظفرة ووزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة وشرطة أبوظبي وشركة أبوظبي للتوزيع ومستشفيات الظفرة.

إرث الأوّلين



أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني ال48 لدولة الإمارات العربية المتحدة عن إتمام استعداداتها لاستقبال الجمهور في احتفال إرث الأوّلين الرسمي باليوم الوطني ال48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقام يوم 2 ديسمبر/‏‏كانون الأول في استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.



محاكم دبي



احتفلت محاكم دبي بمناسبة اليوم الوطني ال 48 للدولة، بحضور طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، والقاضي عبد القادر موسى، نائب مدير عام محاكم دبي، والهيئة القضائية والإدارية وموظفي محاكم دبي.



ديوان صاحب السمو حاكم دبي



نظم ديوان صاحب السمو حاكم دبي، والدوائر التي تتخذ من الديوان مقراً لها احتفالاً متميزاً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، شارك فيه جمع كبير من موظفي الديوان والدوائر الحكومية، حيث عبر المحتفلون عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بالخير والبركات.



القنصلية الكويتية



أقامت القنصلية العامة لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، الملتقى الكويتي الإماراتي الثاني عام 2019 بعنوان: «إرث الأولين»، في دبي أوبرا، بحضور الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وعدد من القناصل العامين والشخصيات الرسمية ورؤساء الدوائر الحكومية من البلدين.

وفي بداية الحفل قال القنصل العام لدولة الكويت ذياب فرحان الرشيدي، خلال كلمته: «نلتقى اليوم لنشارك أشقاءنا بدولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاتها باليوم الوطني ال 48، و من دواعي سرورنا إقامة الملتقى الكويتي- الإماراتي تزامناً مع هذه الاحتفالية الغالية على قلوبنا جميعاً، والتي تحتفل بها دولة الإمارات الشقيقة في الثاني من ديسمبر، والذي يحمل اسم «إرث الأولين» لهذا العام، ليسلط الضوء على قيم الهوية الإماراتية الشقيقة، وموروثها الثقافي الأصيل، تحت ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.



نيابة دبي



احتفلت النيابة العامة في دبي باليوم الوطني ال48 وذلك بتنظيم احتفالات وأنشطة عدة في مبناها الرئيسي ونيابتي الجنسية والإقامة والسير والمرور، تحت شعار «إمارات السلام».

وبهذه المناسبة تقدم المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، باسمه وباسم القيادة العليا وأعضاء وموظفي النيابة العامة، بأسمى التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بالمناسبة.



هيئة كهرباء ومياه دبي



وسط أجواء وطنية وتراثية مميزة، احتفلت هيئة كهرباء ومياه دبي باليوم الوطني الثامن والأربعين، بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومنى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومشاركة النواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس وموظفي الهيئة، وعدد من المتعاملين.



الموارد البشرية



احتفلت وزارة الموارد البشرية والتوطين في مقرها بدبي باليوم الوطني، بفعاليات متنوعة عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية والانتماء والولاء للقيادة الرشيدة والوطن وقيم التسامح السائدة في مجتمع دولة الإمارات.



شرطة دبي



ضمن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في احتفالات اليوم الوطني، شهد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومساعدو القائد العام، ومديرو الإدارة العامة ومراكز الشرطة، وموظفو شرطة دبي، فعاليات «مسيرة الاتحاد» التي انطلقت من أمام المدخل الرئيسي لمبنى القيادة، بالاتجاه إلى حديقة الاتحاد أمام الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

وشارك في المسيرة الفرقة الموسيقية لشرطة دبي وطلبة أكاديمية شرطة دبي، وفرقة الخيالة، ودوريات شرطة دبي الفارهة، إلى جانب طلاب مدارس حماية، وأطفال من جمعية الإمارات لمتلازمة داون.

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طرق دبي



أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في خدماتها كافة خلال عطلة اليوم الوطني ال 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل خدمات الهيئة مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، مترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومدارس ومعاهد تعليم قيادة السيارات، وفحص وتسجيل المركبات.

وسيتم تعطيل مراكز إسعاد المتعاملين من الأحد 1 ديسمبر إلى الثلاثاء 3 ديسمبر على أن يُستأنف العمل الأربعاء 4 ديسمبر 2019 فيما سيبقى المركز الذكي في المبنى الرئيسي في أم الرمول مفتوحاً على مدار الساعة خلال العطلة المذكورة.

وستكون المواقف مجانية (باستثناء المواقف متعددة الطوابق) من الأحد 1 ديسمبر إلى الثلاثاء 3 ديسمبر على أن يُستأنف تفعيل التعرفة الأربعاء 4 ديسمبر 2019.



الدفاع المدني بدبي



برعاية وحضور اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للدفاع المدني بدبي، احتفلت الإدارة العامة، باليوم الوطني تعزيزاً لمشاعر الفخر والانتماء في نفوس العاملين، وسلط الاحتفال الضوء على القيم الإماراتية النبيلة والراسخة في الهوية الوطنية الأصيلة، بالعروض المتنوعة لفقرات الاحتفال الذي نظمته إدارة الاتصال الحكومي.



دائرة شؤون الضواحي والقرى



احتفال كبير نظمته دائرة شؤون الضواحي والقرى، بالتعاون مع «معهد الشارقة للتراث»؛ بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين؛ بإقامة العديد من الفعاليات والفقرات المختلفة التي جرى تنظيمها، مساء أمس، من حصن خورفكان؛ وذلك تحت شعار: «إرث الأولين».

حضر الاحتفال خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، ورؤساء المجالس البلدية إلى جانب مديري البلديات والولاة وعدد من مديري الحكومة والمسؤولين ورؤساء وأعضاء مجالس الضواحي وعدد كبير من الأهالي في المنطقة الشرقية ولفيف من المدعوين.



القصباء



على مدار يومي 1 و2 ديسمبر/‏‏كانون الأول المقبل، تحتفي القصباء، باليوم الوطني الذي يأتي احتفاءً ب«روح الاتحاد»، ليجسّد أسمى القيم الوطنية الإماراتية، ويعكس ملمحاً استثنائياً لالتفاف أبناء المجتمع الإماراتي حول بلادهم وتاريخهم العريق؛ وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات المتنوعة يحتضنها المبنى A، من الساعة 5:00 عصراً وحتى 10:00 مساءً.



أمريكية الشارقة



احتفلت الجامعة الأمريكية في الشارقة باليوم الوطني في حفل شهده طلبة الجامعة وأساتذتها، وضم عدداً من النشاطات والفعاليات. واستمتع المشاركون بالحفل الذي بدأ بالنشيد الوطني تبعه عرض راقص قدمه أطفال مؤسسة «مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية»، كما أتيحت الفرصة للزوار لزيارة عدد من الأجنحة التي صممت خصيصاً للحفل؛ من أجل التعرف إلى ماضي دولة الإمارات العربية المتحدة وحاضرها ومستقبلها.



خيرية الشارقة



برعاية وحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في خورفكان، أقامت جمعية الشارقة الخيرية حفل اليوم الوطني ال48 بالمركز الثقافي في دبا الحصن، والذي تضمن عدداً من المبادرات الخيرية، التي شملت تدشين المخيم الطبي لإجراء الفحوص الطبية المجانية للعمال وذوي الدخل المحدود، وكذلك الحرف الشعبية التراثية، إلى جانب مجموعة من الفعاليات التي عكست مظاهر البهجة والفرحة بهذه المناسبة الوطنية.



الشارقة للآثار



ضمن احتفالاتها باليوم الوطني، نظمت هيئة الشارقة للآثار فعالية كبرى في ملعب الكريكيت بالشارقة، بمشاركة 450 فنياً من الفنيين والمستخدمين بالهيئة في مجالي الحفاظ العمراني والمواقع الأثرية، سعياً منها إلى تعزيز روح الإخاء والمودة بينهم، وتعريفهم بأهمية المناسبات الوطنية وإشراكهم في الاحتفال بها.



موارد الشارقة



احتفلت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالذكرى ال48 لليوم الوطني لدولة الإمارات على مدار أسبوع في مدينة الشارقة في مبنى الدائرة الرئيسي باللية وفرع الدائرة بالدفين، كما أقيمت الاحتفالات بفروع الدائرة بالمنطقة الوسطى والشرقية.

حضر الاحتفالات الدكتور طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، وشملت تنظيم سلسلة مميزة من الفعاليات والبرامج التي أتاحت لجميع موظفي دائرة الموارد البشرية فرصة المشاركة للتعبير عن فرحتهم احتفالاً بتأسيس تاريخ الدولة المجيد وتراثه الغني وإنجازاته.



بلدية الشارقة



ابتهاجاً باليوم الوطني ال48 لدولتنا وتجسيداً لقيم الولاء والانتماء والمشاركة في احتفالات هذه المناسبة الخالدة، انتهت بلدية مدينة الشارقة من أعمال تزيين مختلف الشوارع والميادين بزينة اليوم الوطني.

وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن اليوم الوطني مناسبة وطنية وتاريخية شكلت بناء دولتنا بجهد ورؤى القادة المؤسسين لتكتب بذلك إنجازاً عظيماً.



شرطة الشارقة



شهد العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، بحضور المديرين العامين ومديري الإدارات، وكبار ضباط شرطة الشارقة، وقائع الاحتفال، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة الشارقة، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أقيم بأكاديمية العلوم الشرطية بالمدينة الجامعية بالشارقة. بمشاركة مختلف إدارات ووحدات شرطة الشارقة، وطلبة المدارس، والجامعات، ونادي السيارات الكلاسيكية بالشارقة.



تخطيط الشارقة



احتفلت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، صباح أمس، باليوم الوطني في حفل أقيم بمقر دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة بحضور المهندس صلاح بن بطي المهيري، نائب رئيس مجلس التخطيط العمراني، مستشار الدائرة، والمهندس خالد بن بطي المهيري، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس الدائرة إلى جانب مديري الإدارات.



لجنة الاحتفالات



تقيم لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني فعاليات وطنية متنوعة؛ ابتهاجاً باليوم الوطني، وتنطلق الفعاليات اليوم ولغاية 2 من ديسمبر المقبل، وتستمر خمسة أيام بمشاركة فنية وشعبية واسعة.



منطقة المدام



نظم المجلس البلدي وبلدية منطقة المدام بالتعاون مع المؤسسات الحكومية في المنطقة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني، تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعبر بمجملها عن حب الوطن؛ حيث شاركت مؤسسات عدة في فقرات منوعة شملت تقديم عروض مسرحية، وأناشيد، ومعزوفات منوعة، وفقرات شعبية.



شرطة الفجيرة



نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة احتفالاً بمركز خدمات المرور والترخيص بضاحية الحيل بحضور اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة والعميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والإدارات وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد والعنصر النسائي.

واحتفلت جامعة الفجيرة، باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عبد الرحيم الأمين مدير جامعة الفجيرة بالإنابة وأعضاء اللجنة التنفيذية في الجامعة.

ورفع سعيد بن محمد الرقباني خلال الحفل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الذي يرسخ كل قيم الانتماء والأصالة في دولة الإمارات.

من جهتها نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالتنسيق مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق والمجالس المجتمعية فعاليات مميزة ومنوعة في مجلس السيجي المجتمعي بمشاركة عدد كبير من أهالي وسكان المنطقة.



«الداخلية»



برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، شهد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، أمس، الاحتفال الذي نظمته الإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالوزارة، بمناسبة اليوم الوطني ال 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أقيم بمقرها في أبوظبي.



شرطة رأس الخيمة



احتفلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، باليوم الوطني ال48، بحضور اللواء علي عبد الله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد عبد الله الحديدي، نائب قائد شرطة رأس الخيمة، والمديرين العامين، وكبار الضباط، ومديري الإدارات، ومنتسبي شرطة رأس الخيمة، وأعضاء القنصلية الهندية، وممثلي الجاليات بالإمارة، وأقيمت الاحتفالية أمام مبنى (الشهيد طارق الشحّي) بمقر القيادة. ورفع اللواء علي بن علوان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة، مباركاً لها ما حققته مسيرة الاتحاد من إنجازات فريدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ونظم مكتب أبوظبي التنفيذي احتفالية مشتركة في منتزه خليفة جمعت 18 جهة حكومية، بمناسبة اليوم الوطني ال48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط أجواء تملؤها مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، بحضور عدد من أعضاء المجلس التنفيذي ومديري العموم، والمئات من موظفي الجهات المشاركة.