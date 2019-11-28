شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يشكل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للفصل التشريعي العاشر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (27) لسنة 2019، بتشكيل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، للفصل التشريعي العاشر.

ويقضي المرسوم بتشكيل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في فصله التشريعي العاشر من الأعضاء الآتية أسماؤهم:



أولاً: مدينة الشارقة



1. الدكتور إسماعيل كامل البريمي

2. جاسم جمعة المازمي

3. حنان راشد الجروان

4. خليفة محمد السويدي

5. سيف محمد المدفع

6. سيف بن رويجدة الكتبي

7. الدكتور شاهين إسحاق المازمي

8. شريفة موسى المازمي

9. شيخة إبراهيم بن جويعد

10. عائشة بوخاطر الشامسي

11. الدكتور عبد الرحمن محمد الياسي

12. عبدالله محمد العويس

13. عبيد الصواية الطنيجي

14. علي ميحد السويدي

15. الدكتور محمد الكوس آل علي

16. محمد صالح آل علي

17. محمد علي الحمادي

18. مريم راشد بن الشيخ



ثانياً: منطقة الحمرية



1. فاطمة علي المهيري

2. عبدالله محمد الشامسي



ثالثاً: مدينة الذيد



1. جمال بن هويدن الكتبي

2. الدكتور سعيد بن أحمد الطنيجي

3. عبيد القابض الطنيجي

4. علي النداس الكتبي

5. محمد سالم الطنيجي

6. موزة بن دلموك الكتبي



رابعاً: منطقة البطائح



1. سالم سعيد الجزيعي

2. عفراء حليس الكتبي



خامساً: منطقة مليحة

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1. عبدالله خصونى الكتبي

2. عسيرة بطي القايدي



سادساً: منطقة المدام



1. دغيش راشد الكتبي

2. سهيل سالم الكعبي

3. علي بن شرارة الكتبي

4. محمد بن شميّل الكتبي



سابعاً: مدينة كلباء



1. أحمد راشد النقبي

2. أحمد سالم الزعابي

3. الدكتور حميد السويجي الزعابي

4. عبدالله إبراهيم الدرمكي

5. عبدالله ميرزا عبدالنبي

6. محمد حمد الزعابي



ثامناً: مدينة خورفكان



1. عبدالله إبراهيم عبدالله

2. الدكتور عبدالله موسى البلوشي

3. علي سعيد النقبي

4. الدكتور المر النقبي

5. محمد عبدالله الريسي

6. نبيلة علي الحمادي



تاسعاً: مدينة دبا الحصن



1. سيف الطليع الظهوري

2. طالب البلي الظهوري

3. عبيد العضب الحمودي

4. محمد علي النقبي



ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



الانعقاد يوم الخميس 5 ديسمبر



* أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسوماً أميرياً بدعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد، لدوره العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر.

ونص المرسوم رقم ( 28 ) لسنة 2019، على أن يُدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الأول، من الفصل التشريعي العاشر، يوم الخميس 8 ربيع الآخر 1441، الموافق 5 ديسمبر 2019. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.