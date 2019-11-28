القرقاوي: مجلس التنسيق نمـوذج للتعاون العربي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الاماراتي، أن العلاقات الإماراتية السعودية ليست وليدة اللحظة ولكنها علاقات تاريخية وأن هدف مجلس التنسيق السعودي الإماراتي خلق نموذج عربي عربي في التعاون من خلال 7 قطاعات مختلفة و175 مبادرة.

وقال القرقاوي في تصريحات لتلفزيون دبي: «تم الاتفاق أن نبدأ ب 44 مبادرة والهدف من كل هذه المبادرات والمجلس تفعيل الدور الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي كي يستفيد منها المواطن السعودي والاماراتي».

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