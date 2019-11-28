محمد بن راشد يبحث العلاقات مع رئيس زامبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموّه في زعبيل، أمس، الرئيس الدكتور إدجار شاجوا، رئيس جمهورية زامبيا الزائر.

ورحب سموّه، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بالرئيس الضيف، والوفد المرافق، وتجاذبا أطراف الحديث في مجمل العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وزامبيا، وسبل توسيع آفاقها، لتشمل قطاعات جديدة، كالزراعة والمعادن والمياه والبنية التحتية.

ورحب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، بمد جسور جديدة بين البلدين، واستشراف مستقبل الاستثمارات المشتركة، في ضوء رغبة قيادتي الدولتين في بناء شراكة اقتصادية محورها الاستثمار المجدي الذي يحقق منافع مشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

فيما أعرب الرئيس شاجوا، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، والاطلاع من قرب على المستوى الحضاري والتقدم الذي حققته في شتى مناحي الحياة، لا سيما البنية التحتية والازدهار الاقتصادي، والتحول إلى الذكاء الاصطناعي في معظم القطاعات الحيوية.

وأبدى ترحيبه وحكومة بلاده، بالاستثمارات الإماراتية في القطاعين العام والخاص. مشيراً إلى الثروات الطبيعية التي تزخر بها زامبيا التي يمكن الاستثمار فيها، وتحقيق الأهداف المرجوة من جدوى اقتصادية وتسويقية، كون بلاده تتوسط ثماني دول إفريقية، تشكل أسواقاً رائجة لأي منتج.

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، والدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السموّ حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة، وخليفة عبد الرحمن المرزوقي، سفير الدولة غير المقيم لدى زامبيا، وإبراهيم بومبا، سفير زامبيا لدى الدولة، ودنكان موليما، القنصل العام الزامبي في دبي، والوفد المرافق للرئيس. (وام)