شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الموريتانى يحتفل بعيد الاستقلال بوسط العاصمة نواكشوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الجيش الموريتاني مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط بالذكرى التاسعة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني وذكرى تأسيس القوات المسلحة خلال مسيرة راجلة لحملة المشاعل جابت شارع جمال عبدالناصر وسط العاصمة نواكشوط.
وشاركت في المسيرة، التي تمت تحت إشراف العقيد محمد الأمين ولد سيد احمد ولد عبد المولى، قائد كتيبة القيادة والخدمات بقيادة الأركان العامة للجيوش، تشكلاتٌ من كتيبة القيادة والخدمات، وموسيقى القوات المسلحة.
وانطلقت المسيرة على أنغام الموسيقى العسكرية، من مقر قيادة الأركان العامة للجيوش عبر شارع جمال عبدالناصر باتجاه رئاسة الجمهورية ثم البنك المركزي الموريتاني والبرلمان وقيادة أركان الحرس الوطني، بإتجاه الثانوية العربية لتنتهي عند المدخل الغربي لقيادة الأركان العامة للجيوش.
وأضافت أن الجيش نظم مسيرات مماثلة في مختلف المحافظات الموريتانية احتفاء بهذه الذكرى المجيدة.
وتحتفل موريتانيا الخميس الثامن والعشرين نوفمبر بالذكرى التاسعة والخمسين للاستقلال عن فرنسا.
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