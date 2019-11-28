مقتل شخصين في هجوم لـ"داعش" شمالي العراق

كركوك/ علي مكرم غريب/ الخليج 365

لقي شخصان مصرعهما، الأربعاء، جراء هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي، في ريف مدينة كركوك، شمالي العراق.

وقال المسؤول الإعلامي لشرطة المدينة، أفرصاي كامل، للأناضول، إن إرهابيي "داعش" أطلقوا النار على سيارة مدنية في طريق بقضاء "طاوك"، في ريف المدينة.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل زوجين كانا بداخل السيارة.

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وأشار إلى إرسال فرق أمنية إلى المنطقة إثر الهجوم، وبدء عملية أمنية فيها.

وفي العام 2017 أعلن العراق الانتصار على "داعش" باستعادة كامل أراضيه من قبضة التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد اجتاحها "داعش" صيف 2014.

لكن التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد وتشن هجمات بين فترات متباينة على طريقة حرب العصابات التي كانت تتبعها قبل 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.