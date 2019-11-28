إصابة 4 مدنيين في هجوم "ي ب ك" الإرهابي على اعزاز السورية

أعزاز/ عمر كوباران/ الخليج 365

أصيب 4 مدنيين، الأربعاء، جراء استهداف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي منطقة "اعزاز" (شمالي حلب) بقذائف الهاون.

وذكر مراسل الخليج 365، أن التنظيم الإرهابي الذي يحتل بلدة "تل رفعت" يواصل استهداف"اعزاز" التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري، رغم الاتفاق التركي الروسي القاضي بانسحابه من هذه المنطقة.

وأضاف أن الإرهابيين أطلقوا 6 قذائف هاون على مركز "اعزاز" من "تل رفعت"، وهو ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين.

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وردت القوات المسلحة التركية، بالمثل على هجوم الإرهابيين، بقصف مدفعي، استهدف مخابئهم في "تل رفعت".

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت، خلال 150 ساعة.

ورغم الاتفاق، يواصل "ي ب ك" احتلال "تل رفعت" التي سيطرت عليها بدعم جوي روسي عام 2016، فيما تم طرد عناصر التنظيم من مدينة عفرين شمالي سوريا في آذار/ مارس 2018، ضمن عملية "غصن الزيتون" الذي نفذها الجيش التركي و"السوري الحر" آنذاك.

ويقوم عناصر التنظيم باستهداف متكرر لمناطق سيطرة الجيش الوطني السوري انطلاقا من تل رفعت.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.