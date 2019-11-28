الأردن.. محكمة أمن الدولة تبدأ محاكمة 4 أشخاص أساؤوا لمنتخب الكويت

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، محاكمة 4 أشخاص، أساؤوا لمنتخب الكويت، في مباراة جمعت فريقي البلدين، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن قاضي المحكمة وجه للمتهمين تهمة "القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة أخرى، وتعريض الأردنيين لأعمال ثأرية".

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وشهدت العاصمة عمان، الشهر الماضي، مباراة بين منتخبي الأردن والكويت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، وانتهت بالتعادل السلبي.

وخلال المباراة ردد أفراد من الجماهير الأردنية هتافات مجدت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

جدير بالذكر أن القوات العراقية، شنت في 2 أغسطس/ آب 1990، عندما كان صدام حسين رئيسا للبلاد، هجوما على الكويت، استغرق يومان، وانتهى باستيلائها على كامل الأراضي الكويتية في الرابع من الشهر نفسه، واستمر الاحتلال لسبعة أشهر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.