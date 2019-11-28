الرئيس أردوغان يستقبل رئيس حكومة الوفاق الليبي

اسطنبول/ الخليج 365

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج.

وجرى لقاء أردوغان مع السراج، في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول، بعيدا عن عدسات الصحفيين.

Advertisements

واستمر اللقاء مدة ساعتين و15 دقيقة، دون الإفصاح عن فحوى الحديث الذي دار بينهما.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

وتهدف مذكرتي التفاهم إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.