شكرا لقرائتكم خبر عن هروب العشرات من سجناء داعش من سجن نينوى فى العراق بعد اشتباكات مع الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى مساء اليوم الأربعاء، بهروب عدد من السجناء من سجن ضم أغلبية من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى مركز محافظة نينوى شمالى العراق، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وبين المصدر الذى تحفظ على الكشف عن أسمه، أن عددا من السجناء، هربوا من سجن التسفيرات التابع لجهاز مكافحة الإرهاب، فى منطقة الفيصلية، فى الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالى العاصمة بغداد.

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وأضاف المصدر، أن اشتباكات اندلعت داخل أحدى قاعات السجن، بين منتسبين الأمن، والسجناء، ما أسفر عن مقتل شرطى أحد حراس السجن، مع وقوع عدد من الجرحى، ولفت المصدر من محافظة نينوى، إلى أن السجن المذكور، المعتقلين فيه 90% منهم هم عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكمل المصدر، أن القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة فى المنطقة، وأعلن العراق فى ديسمبر 2017 ، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابى الذى احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".