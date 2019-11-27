دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع سامسونج تعرض تفاصيل الجيل التالي من معالج مجموعة Galaxy S11 ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت تسريبات نشرت مؤخراً على أن سلسلة هواتف Galaxy S11 تأتي العام المقبل بمعالج Exynos 990 الخاص بشركة سامسونج الذي أعلن عنه منذ وقت قريب، كما تأتي نماذج أخرى بمعالج Snapdragon 865 المقرر أن يتم الكشف عنه من كوالكوم في بداية شهر ديسمبر.

وعلى الرغم من أن معالج Exynos 990 رسمي بالفعل، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل عملية تصنيع المعالج الفعلية والأنوية الخاصة به. ولقد أكدت شركة سامسونج مؤخراً على أن المعالج يأتي بدقة تصنيع 7 نانومتر مع Mongoose، كما تم استخدام عملية (7LPP) والتي تعني Low Power Plus، مما يشير إلى أن هذا هو الجيل الثاني من عملية تصنيع 7 نانومتر التي ترتكز عليها أيضاً شرائح Apple A13 و Snapdragon 855 عليها.

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ولكن ضع في اعتبارك أن 20٪ من الأداء أو 50٪ من مكاسب استهلاك الطاقة أمر لا يمكن مقارنته بعمليات التصنيع السابقة مثل 8 نانومتر أو حتى 10 نانومتر، بل يتم مقارنته بتقنية تصنيع الجيل الأول (7 نانومتر) والتي تم إنشاءها مع أحدث مجموعة من A أو Snapdragon 8.

وبالنظر إلى أن معالج Snapdragon 865 سيتم تصنيعه من قبل شركة سامسونج باستخدام تقنية (EUV) التي تؤدي إلى عملية LPP7، يمكننا أن نتوقع أن يتميز كلا الإصدارين من مجموعة شرائح Galaxy S11 بآداء قوي.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تعرض تفاصيل الجيل التالي من معالج مجموعة Galaxy S11 ظهر على التقنية بلا حدود.