شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على كمية من الذخيرة بصحراء بجنوب الغرب التونسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الأمن التونسي عن حوالى أربعة آلاف خرطوشة لسلاح كلاشنكوف مطمورة داخل ثمانية صناديق بصحراء مدينة دوز جنوب غرب تونس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر أمنى بالمنطقة أن شرطة مقاومة الإرهاب بالأمن التونسي تواصل البحث فى مصدر الذخيرة بالتنسيق مع النيابة العمومية.
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