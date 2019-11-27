شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على كمية من الذخيرة بصحراء بجنوب الغرب التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الأمن التونسي عن حوالى أربعة آلاف خرطوشة لسلاح كلاشنكوف مطمورة داخل ثمانية صناديق بصحراء مدينة دوز جنوب غرب تونس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. Advertisements ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر أمنى بالمنطقة أن شرطة مقاومة الإرهاب بالأمن التونسي تواصل البحث فى مصدر الذخيرة بالتنسيق مع النيابة العمومية.

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