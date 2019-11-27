شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون عراقيون يتجمعون أمام مقر لمليشيا بدر فى النجف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر لـ"العربية"، أن متظاهرون يتجمعون حول مقر لأحد مليشيا بدر فى النجف العراقية كما نقلت القناة الإخبارية، ان جميع المنافذ بين مدينة نجف والمحافظات المجاورة لها تم إغلاقها أثر حرق المتظاهرين لمقر السفارة الإيرانية

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