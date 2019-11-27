شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يُعين قيادات جديدة فى وزارة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، قرارًا بتعيين عبد العاطى أحمد عباس أمينًا عامًا لديوان الأوقاف القومية، وحبيب الله إبراهيم أحمد أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للدعوة، ومنتصر عباس محمد مديرًا عامًا للحج والعمرة.

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