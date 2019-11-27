شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 32 متظاهرا خلال احتجاجات أمام مبنى القنصلية الإيرانية بالنجف العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 32 متظاهرا فى العراق اليوم الأربعاء جراء تفريقهم من قبل القوات الأمنية بالقرب من مبنى القنصلية الايرانية وسط مدينة النجف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقال إن "العشرات من المحتجين حاولوا الوصول إلى القنصلية الإيرانية، لكن السلطات العراقية سارعت بالتعزيزات الأمنية وأرسلت قوة من مكافحة الإرهاب لتأمين مقرها".

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وأضاف أن "محتجين تحدثوا عن صدامات حدثت بينهم وقوات مكافحة الشغب بالقرب من مقر القنصلية"، مبينا أن "قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم".

وأغلق محتجون فى وقت سابق عددا كبيرا من الطرق فى مدن بجنوب العراق، كما أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس فى مدن الكوت والبصرة والحلة والنجف أبوابها، واستمرت الاحتجاجات من دون وقوع أعمال عنف.