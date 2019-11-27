شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جامعة الكويت ومراحل تأسيسها فى ذكرى مرور 53 عامًا على إنشائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشكل جامعة الكويت واحدة من أقدم الجامعات التي انشأت في عام 1966، بعد 5 أعوام من الاستقلال دولة الكويت عام 1961، وبدأت تلك الجامعة بتأسيس كليات العلوم والآداب والتربية وكلية البنات الجامعية، لتصبح النواة الأولى لتأسيس الجامعة، وكان عدد الطلاب في ذلك الوقت 418 طالبا وطالبة و31 عضو هيئة تدريس.

وتعتبر جامعة الكويت مؤسسة حكومية، تمنح شهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه للطلبة الملتحقين بها، وتضم 14 كلية، وشهدت الجامعة مزيدا من التطور على مستوى أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس، حيث وصل عدد الطلاب المقيدين في العام الدراسي إلى نحو 19 ألف طالب وطالبة في العام المالي 99/2000، كما زاد عدد أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة نفسها إلى 1042 عضوا.

وعلى مستوى التصنيف العالمي، فقد حلت جامعة الكويت في المرتبة رقم 137 في ترتيب الجامعات وفقا لموقع ويبو ماتريكس لجامعات العالم، وذلك في منطقة الشرق الأوسط و2677 عالميا بين الجامعات، كما احتلت جامعة الكويت المركز الثامن عربيا والـ701 عالميا، وفقا للدراسة التي أعدتها مؤسسة كيو اس العالمية المتخصصة في بحوث التعليم ونشر تصنيف الجامعات.

وبحلول العام الدراسي 2001/2002، قدمت جامعة الكويت نحو 65 برنامجا علميا تحت سقف 12 كلية، وبلغ عدد الطلبة المسجلين فيها 18.436 لدرجة البكالوريوس و565 لدرجات الدراسات العليا، وفي عام 99/ 2000 بلغ عدد الخريجين 2.914 خريجا.