"آفاد" التركية تواصل أعمال البحث والإنقاذ في ألبانيا

أنقرة/ عبد الله غولر/ الخليج 365

تواصل فرق هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد)، أعمال البحث والإنقاذ، وتوزيع المساعدات على ضحايا زلزال ألبانيا.

وأوضح بيان صادر عن آفاد، الأربعاء، أن الفرق البحث والإنقاذ تواصل أعمالها في منطقة "دُراس" مركز الزلزال، عبر 15 خبيرا في مجال البحث والإنقاذ وعاملين في مجال الصحة.

وأضاف البيان، أن الهيئة جهزت 120 خيمة و2750 غطاء (بطانية) و100 طردا من المستلزمات الطبية.

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وأشار إلى أن وزارة الصحة التركية نقلت 23 مواطنا تركيا تعرضوا لإصابات خلال الزلزال عبر طائرة إسعافات إلى ولاية إزمير، غربي البلاد.

وضرب زلزال عنيف بقوة 6.4 درجات، شمال غربي ألبانيا، في وقت مبكر الثلاثاء، ما أسفر عن مصرع 27 شخصا وإصابة 658 آخرين على الأقل وانهيار عدة مباني، وفق أرقام أولية رسمية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجات، ومركزه على بعد 30 كيلومترا شمال غربي تيرانا، وعلى عمق 20 كيلومترا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.