داخلية غزة: المستشفى الأمريكي الجديد يهدف لتقديم خدمات طبية

غزة/ رمزي محمود/ الخليج 365

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الأربعاء، إن إنشاء المستشفى الميداني الأمريكي الجديد في شمال القطاع "يهدف إلى تقديم خدمات طبية للمواطنين وتقوم عليه مؤسسة أمريكية غير حكومية".

ولاقت صور ومقطع فيديو لأعمال إنشاء المستشفى (قرب معبر "إيرز"/ بيت حانون شمالي القطاع) نشرتها المؤسسة الأمريكية، في وقت سابق الأربعاء، تساؤل وتشكيك في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي في غزة، حول طبيعة عمل المستشفى، والجهات التي ستُشرف على عمله.

وقال إياد البزم المتحدث باسم الداخلية للأناضول إن "الأجهزة الأمنية في غزة مسؤولة عن تأمين كافة المؤسسات والمنشآت الموجودة على أرض القطاع".

وأضاف: "نحن مع كل جهد يخدم شعبنا واحتياجاته الإنسانية".

ويجري إنشاء المستشفى الأمريكي (الذي تديره مؤسسة Friend Ships الأمريكية غير الحكومية) ضمن التفاهمات الأمنية القائمة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بعد وساطة مصرية وأممية، وبتمويل قطري.

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والثلاثاء، وصل وفد مكون من عشرة مهندسين، لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون لإتمام إنشاء المستشفى، بحسب تصريح للمكتب الإعلامي للمعابر.

كما وصلت غزة، خلال الأسابيع الماضية، دفعات من معدات المستشفى وتجهيزاته عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت حركة حماس – في تصريح ب 25 سبتمبر/ أيلول الماضي - إن المستشفى سيبقى تحت المتابعة من جميع الفصائل، لضمان تقديم الخدمة بالجودة المأمولة ودون أي انعكاسات أو أثمان أمنية أو سياسية.

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