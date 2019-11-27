العراق.. عبد المهدي يأمر بإعادة فتح معبر حدودي مع إيران

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، بإعادة فتح معبر حدودي مع إيران أغلق قبل أكثر من ثلاثة أشهر جراء سوء الإدارة والفساد.

وقال الناطق باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن عبد المهدي، أمر بإعادة فتح منفذ مندلي (في محافظة ديالى) الحدودي مع إيران، وخوّل رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، صلاحية إعادة فتح المعبر.

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وفي آب/أغسطس الماضي، قررت الحكومة إغلاق المعبر جراء سوء إدارة وفساد على نطاق واسع في المعبر.

وافتتح المعبر قبل أربع سنوات، ويعتبر منفذاً رئيسياً للتبادل التجاري بين البلدين وخاصة البضائع الإيرانية الداخلة إلى العراق.

وأعادت الحكومة العراقية، هذا الأسبوع، معبري الشلامجة والشيب الحدوديين مع إيران، جنوبي البلاد، بعد أكثر من أسبوع على إغلاقهما أمام المسافرين، بناء على طلب طهران، جراء الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود في إيران.

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