أردوغان يستقبل رئيس حكومة الوفاق الليبي

اسطنبول/ الخليج 365 استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج. وجرى لقاء أردوغان مع السراج في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول، بعيدا عن عدسات الصحفيين. واستمر اللقاء مدة ساعتين و15 دقيقة، دون الإفصاح عن فحوى الحديث الذي دار بينهما.

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