"غوتيريش" يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان وإنهاء معاناة غزة

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إسرائيل إلى ضرورة "وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن هدم المنازل الفلسطينية، وإنهاء المعاناة واسعة النطاق في غزة".

جاء ذلك في رسالته تلتها بالنيابة عنه رئيسة مكتبه ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، بمناسبة احتفال الأمم المتحدة السنوي باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يوافق 29 نوفمبر/ تشرين أول من كل عام، وهو تاريخ قرار تقسيم فلسطين عام 1947.

وأكد غوتيريش أن "إنشاء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، على نحو ما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334".

وجدد غوتيريش دعوته "الإسرائيليين والفلسطينيين، وجميع مؤيديهم، إلى اتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تعيد الثقة في الحل القائم على وجود الدولتين".

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وأردف قائلا: "التوصل إلى حل عادل ودائم تكون فيه القدس عاصمة للدولتين كلتيهما لن يتحقق إلا عبر مفاوضات بنّاءة يجريها الطرفان بحسن نية، ويقدم لها المجتمع الدولي الدعم".

من جانبه، قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام يأتي تكريما لكل الشخصيات التي وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية طوال عقود مضت.

وأضاف أن "29 نوفمبر يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يأتي لتصحيح الظلم المفروض عليه بسبب إنكار حقه في الاستقلال".

وحسب منصور، "نظمت لجنة فلسطين التابعة للأم المتحدة معرضا للصور بنيويورك، كرمت خلاله شخصيات وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية، مثل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان، والرياضي محمد علي كلاي، والممثل الأمريكي ريتشارد غير، والناشطة الأمريكية ريتشيل كوري، ونيلسون مانديلا وغيرهم".

ويستمر المعرض حتى بداية يناير/ كانون الثاني المقبل، وفق المصدر نفسه. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.