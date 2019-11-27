الأخضر يخسر بثلاثية من الكويت في خليجي 24

صحيفة الخليج الالكترونية

تلقى منتخب الأخضر السعودي اليوم هزيمة ثقيلة من نظيره الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في الدوحة ضمن مباريات الجولة الأولى في بطولة كأس الخليج العربية الـ 24.

سجل أهداف منتخب الكويت كلاً من أحمد الظفيري (43)، وسامي الصانع (45)، ومبارك الفنيني (90)، فيما سجل للأخضر المهاجم فراس البريكان (4+90).

ومن المقرر أن يواجه الأخضر نظيره البحريني في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة يوم السبت المقبل.