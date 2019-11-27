الاتحاد يقرر تحويل دا كوستا إلى التدريبات الإنفرادية

صحيفة الخليج الالكترونية

قررت إدارة نادي الاتحاد تحويل المدافع المغربي مروان دا كوستا إلى التدريبات الإنفرادية وذلك لأسباب انضباطية.

ويأتي قرار إدارة نادي الاتحاد بتحويل اللاعب مروان داكوستا للتدريبات الإنفرادية بسبب سلوكه وتعامله بشكل غير لائق مع إدارة النادي .

يذكر أن الأجواء اشتعلت داخل نادي الاتحاد، بعد إعلان فيكيو لاعب الفريق، رحيله بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية؛ ليحظى اللاعب بدعم بعض لاعبي الفريق، بعد اتخاذه هذا القرار.

وأعلن فيكيو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، رحيله عن الاتحاد، للعديد من الأسباب في مقدمتها عدم حصوله على رواتبه، وإجراءات الإقامة لعائلته.

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ووجه الدولي المغربي مروان دا كوستا، زميله بالفريق، رسالة دعم له قائلًا: «حظًّا سعيدًا.. كانت سعادة اللعب بجوارك.. أتفهَّم ما تعاني منه.. أنا معك».

ويعاني كوستا من عدم حصوله على مستحقاته، وتشير العديد من التقارير، إلى اقترابه من الرحيل عن صفوف العميد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وَتَوَاصَلَ أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، مع فيكيو لإيجاد حلول عاجلة ترضيه هو وعائلته، إلا أنه فشل في إقناع اللاعب بالبقاء.

ويمرُّ الاتحاد بأوقات صعبة للغاية؛ حيث رفع نادي جريميو البرازيلي، شكوى ضد النادي، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»؛ بسبب عدم سداد العميد، باقي قيمة صفقة الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

وتراجعت نتائج الاتحاد، منذ انطلاق الموسم الحالي؛ حيث يحتل الفريق المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، وعلى إثر ذلك، أقَالَ النادي مدربَه التشيلي لويس سييرا، وتعاقد مع المدرب الهولندي هينك تين كات لبدء مرحلة جديدة، واستعادة النتائج الإيجابية للفريق خلال المرحلة المقبلة.