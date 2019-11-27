جديد الواتساب.. رسائل ذاتية التدمير

صحيفة الخليج الالكترونية

طور تطبيق “واتساب” ميزة جديدة مهمة قد تغير من طريقة استخدامه في الدردشة، وذلك بإصدار تحديث تجريبي جديد لنظام التشغيل “أندرويد”، ويتعلق بميزة الرسائل ذاتية التدمير.

وتسمح هذه الميزة، التي كانت تُسمى سابقاً “اختفاء الرسائل”، للمستخدمين بضبط حذف رسائلهم بشكل تلقائي بعد فترة زمنية محددة، في أحدث إصدار تجريبي، في “الوضع الداكن”، والذي يخضع إلى التطوير أيضاً.

وتشمل الخيارات الجديدة لحذف الرسائل “ساعة واحدة”، “يوم واحد”، “أسبوع واحد”، “شهر واحد”، و”سنة واحدة”، ويمكن أن تتغير هذه الخيارات عندما تظهر الميزة في الإصدار الثابت.

ويحمل الإصدار التجريبي رقم النسخة 2.19.348، ويُثبت عبر برنامج الإصدار التجريبي من متجر غوغل بلاي، حيث ستتوفر الميزة ضمن معلومات الاتصال أو إعدادات المجموعة.