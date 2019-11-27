وظائف صحية شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

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صحيفة الخليج الالكترونية
فتح برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، باب التقديم إلى عدة وظائف صحية شاغرة للخريجين من المواطنين؛ للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأوضح البرنامج عبر موقعه الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.
وأضاف ان الوظائف المتاحة تحت مسمى «أخصائي تمريض- العيادات الخارجية: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، مساعد طب الأسنان: شهادة الدبلوم في تخصص طب الأسنان، وفني التعقيم: شهادة الدبلوم في تخصصات: (العمليات، التعقيم)».
كما أشار البرنامج إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .
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