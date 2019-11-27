شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان: العلاقات المتينة بين السعودية والإمارات مبنية على أسس راسخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، إن العلاقات المتينة بين قيادتي وشعبي السعودية والإمارات مبنية على أسس راسخة. وفق شريط الأخبار العاجلة عبر قناة "العربية"، أضاف ولى العهد السعودى، إن العلاقة مع الإمارات مبنية على التعاون والسياسات المشتركة تجاه المنطقة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان: العلاقات المتينة بين السعودية والإمارات مبنية على أسس راسخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.