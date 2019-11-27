شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: العلاقات بين السعودية والإمارات ليست تاريخية فحسب بل دم ومصير مشترك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية، والإمارات ليست علاقات تاريخية فحسب بل علاقة دم ومصير مشترك، جاء ذلك وفق شريط الأخبار العاجلة عبر قناة "العربية".
وأكدت قناة "العربية"، أن الشيخ محمد بن زايد، قال إن الإمارات والسعودية تعيش أزهى عصورها على مختلف المستويات، وتابع:"نتطلع لتحقيق التعاون الاستراتيجي مع السعودية من أجل أمن واستقرار المنطقة".
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