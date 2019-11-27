شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: ماضون مع السعودية بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قال:"ماضون مع السعودية بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية".

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