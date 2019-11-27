شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: انسحاب المجموعات المسلحة من حقل الفيل النفطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، انسحاب المجموعات المسلحة من حقل الفيل النفطى باتجاه منطقة "تساوه" الزراعية بعد ضربة جوية قوية.

وقال المسمارى -في بيان أوردته بوابة (إفريقيا الإخبارية)- إن مقاتلات سلاح الجو توجهت لمنطقة حقل الفيل النفطي بعد اقتحام مجموعات مسلحة للحقل، وشنت غارات على المجموعات، وتمكنت من تدمير عدد خمس آليات مسلحة وسيارة تحمل ذخيرة، مشيرا إلي أن التعزيزات العسكرية تصل تباعا للمنطقة .

وفي السياق، رفعت قوات الجيش الليبى التي تسيطر على حقل الشرارة -أكبر حقل نفطي في ليبيا- حالة التأهب الأمني وبدأت في نشر دوريات ثابتة ومتحركة حول الحقل، تحسبّاً لهجوم مفاجئ من المجموعات المسلحة.