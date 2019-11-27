شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يستلم عددًا من الآليات العسكرية من الحكومة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلّم الجيش الأردنى اليوم ، 20 آلية عسكرية رباعية الدفع ممنوحة من الحكومة الفرنسية. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، تسلّم الآليات عن الجانب الأردني مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية للتخطيط والتنظيم اللواء الركن هلال الخوالدة، وعن الجانب الفرنسي السفيرة الفرنسية لدى الأردن فيرونيك فولاند. وتعدُ المركبات العسكرية متعددة الاستخدامات، ملائمة لاحتياجات القوات المسلحة الأردنية وتمتاز بسهولة الصيانة وملاءمتها طبيعة عمل الوحدات.

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