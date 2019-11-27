اسماء السيد - أبوظبي: أعلن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، تبادل 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات استراتيجية مع السعودية، خلال استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أبوظبي.
وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على تويتر: "شهدت وأخي محمد بن سلمان تبادل 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات استراتيجية خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي".
وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ولي عهد أبوظبي وولي العهد السعودي ترأسا أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي استضافته العاصمة أبوظبي.
ويأتي الاجتماع الثاني للمجلس في ظل استمرار الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصاديا وتنمويا ومعرفيا وعسكريا.
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض وأبوظبي تتبادلان 4 مذكرات تفاهم و7 مبادرات استراتيجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.