الرياض وأبوظبي تتبادلان 4 مذكرات تفاهم و7 مبادرات استراتيجية









اسماء السيد - أبوظبي: أعلن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، تبادل 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات استراتيجية مع السعودية، خلال استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أبوظبي.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على تويتر: "شهدت وأخي محمد بن سلمان تبادل 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات استراتيجية خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي".

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ولي عهد أبوظبي وولي العهد السعودي ترأسا أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي استضافته العاصمة أبوظبي.

ويأتي الاجتماع الثاني للمجلس في ظل استمرار الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصاديا وتنمويا ومعرفيا وعسكريا.