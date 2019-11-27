الملك سلمان يؤكد أهمية الاهتمام بالتاريخ الوطني









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على أهمية الاهتمام بالتاريخ الوطني، مثمناً تطوير دارة الملك عبد العزيز لمقررات الدراسات الاجتماعية في التعليم العام، ومقرر التاريخ الوطني للجامعات، بالتعاون مع وزارة التعليم التي تقدم تراث الوطن وتاريخه بأسلوب تربوي متميز.

ووافق العاهل السعودي خلال ترؤسه اجتماع مجلس دارة الملك عبد العزيز، اليوم الأربعاء، على عدد من القرارات التطويرية لأعمال الدارة، ومنها: الموافقة على تحويل مركز التاريخ السعودي الرقمي (رقمن) إلى المركز السعودي للمحتوى الرقمي، لتحقيق أهداف دارة الملك عبدالعزيز المرسومة بوجود مركز متكامل يحقق الشمولية في نقل المحتوى السعودي إلى الصيغة الرقمية، بما في ذلك التاريخ السعودي بغرض الإفادة منه في الكثير من وسائل التواصل التقنية الحديثة.

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كما وافق المجلس على تنفيذ مبادرة تطوير الدراسات التاريخية الوطنية تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، التي تهدف إلى تطوير جوانب المدرسة التاريخية السعودية لتكون رائدة ومؤثرة بما في ذلك تطوير المنهجية والبرامج العلمية والأكاديمية والارتقاء بمستوى أنشطة الجمعية التاريخية السعودية وبرامجها للرفع من فاعليتها في الحركة العلمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المجلس وافق أيضا على لائحة الصلاحيات ولائحة الموارد البشرية واللائحة المالية ولائحة العقود والمشتريات التي انتهت إليها اللجة المشكلة من دارة الملك عبد العزيز ووزارة المالية.

كما صادق المجلس على الحساب الختامي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1439 / 1440 هـ وإحاطة المجلس بأنشطة الدارة الثقافية التي تم تنفيذها في ذلك العام.