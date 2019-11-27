محمد بن زايد: ماضون مع السعودية بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية









اسماء السيد - أبوظبي: أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن الإمارات ماضية "مع السعودية بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية".

ورأس الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان، اليوم، أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي الذي استضافته العاصمة أبوظبي.

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ويأتي الاجتماع الثاني للمجلس "في ظل استمرارية الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصاديًا وتنمويًا ومعرفيًا وعسكرياً، فيما شارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس ورئيسا اللجنة التنفيذية وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية"، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وإثر الاجتماع، كتب الشيخ محمد بن زايد على حسابه في تويتر: ترأست وأخي محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي. ماضون بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية في المجالات كافة".