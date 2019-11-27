"تويتر" يشتعل ترحيبًا بالأمير محمد بن سلمان في الإمارات









اسماء السيد - تصدر وسما #محمد_بن_سلمان_في_الامارات و #مرحباً_محمد_بن_سلمان_بدارك في الساعات القليلة الماضية، بعدما كثف المغردون تغريداتهم ترحيبًا بالأمير محمد بن سلمان في الإمارات، بيته الثاني.

"الخليج 365" من دبي: واكب الإماراتيون نزول ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في ديارهم بتزيينها، فلونوا أبراج الإمارات بالعلم السعودي، وكثفوا تغريداتهم الترحيبية على "تويتر" بالزائر الكريم، متغنين بعمق العلاقة الإماراتية – السعودية ومكانتها الاستراتيجية.

الأكثر رواجًا

تصدر وسم #محمد_بن_سلمان_في_الامارات الأوسمة الأكثر رواجًا حتى تصدر "تويتر". على هذا الوسم، رحب الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الإمارات لدى السعودية، أمس الثلثاء قائلًا: "غداً يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ترحيب واعتزاز. أهلًا ومرحبًا يقولها كل بيت إماراتي ترحيبًا بزيارته إلى بلده وأهله".

ونشر حساب "فرسان الإمارات" صورةً لطرق الإمارات المزينة ترحيبًا بالأمير محمد بن سلمان.

وفي تغريدة أخرى، نشر الحساب نفسه صورة للمشاريع السعودية – الإماراتية المشتركة.

وتغنى حساب يحمل اسم "رذاذ الغيم" بالإنكليزية بالطاقة الإيجابية التي ينشرها الأمير محمد بن سلمان وأخيه الشيخ محمد بن زايد.

وغردت نورا المطيري: "يقفون جميعًا، الخصوم والمنافقون، في حالة من القلق والهلع لوجود #محمد_بن_سلمان_في_الامارات، حيث ترعبهم قوة وتماسك التحالف العربي، الذي حاولوا بكل الوسائل تفكيكه أو الطعن فيه، وكان في كل مرة، يُبدي لهم أنه أكثر تماسكا وأكثر منعة وقوة. يقفون يتخبطون، كما يتخبطهم الشيطان من المس..!"

وغردت المغردة فريدة تانجير: "الله يحفظهم ويوفقهم لخدمة أوطانهم وشعوبها والبشرية جمعاء".

وقال أحمد الهاشمي: "يا مرحبا باللي طلته علينا مثل ضو القمر وسيل المطر وفوح الزهر". وغرد لامار سلطان: "يا سيدي لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف، أدام الله المحبه وحفظ أوطاننا، مليار مرحبا".

وغرد المغرد عبد الرحمن العالمي: "علاقتنا بالأمارات أصبحت تاريخية فيها روابط الدم والإرث والمصير المشترك.. حفظ الله أبناء سلمان وأبناء زايد للحب والوفاء".

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مرحبًا بك في دارك

كذلك راج وسم #مرحباً_محمد_بن_سلمان_بدارك، وغرد عليه كثيرون، منهم المغرد حسن سجواني الذي كتب بالإنكليزية ما معناه: "الإمارات ترحب بالرجل الذي غير طريق المستقبل، ولي العهد محمد بن سلمان".

وسأل سطام بن خالد آل سعود: "ألم يحن وقت الإتحاد"، مرفقًا تغريدته بصورة تجمع المحمدين.

وغرد حساب "علوم الدار": "بعض الرجال هدية الأقدار.. #محمد_بن_سلمان شخصية فذة حمل على عاتقه نقل المملكة إلى مرحلة جديدة من التقدم والازدهار".

وغرد أسامة الأميري: "مرحبا مليار والله بالمجدد في ديارك يالهُمام ابن الإمام".

كما غرد جمال الحربي قائلًا: السعودية والإمارات قلب واحد، السعودية والإمارات مصير واحد، السعودية والإمارات مستقبل واحد، السعودية والإمارات في خندق واحد".

وغرد ماجد أحمد المفضلي: "أولياء عهد لدولتين شامختين

يسابقون الزمن بثقة لتنمية أوطانهم

يتحدون في مواجهة مخططات أعدائهم

يتناغمون في رسم مستقبل بلدانهم

يواجهون التحديات من منطق حكمتهم".