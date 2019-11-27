ترحيب شعبي واسع بلقاء المحمدين









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: بمجرد الإعلان عن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى الإمارات، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ترحيبًا بقدومه، حيث دشن المغردون الإماراتيون هاشتاغ #مرحباً_محمد_بن_سلمان_بدارك.

وتداول المغردون صورا ولقطات حية من مراسم الاستقبال الكبير لولي العهد السعودي في قصر الوطن في أبو ظبي.

وغرد محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات قائلًا:" تجتمع كل قلوب #الامارات فرحًا اليوم بقدوم ضيف البلاد العزيز الأمير #محمد_بن_سلمان".

وتابع الريسي: "التكامل الذي نراه بين الإمارات والسعودية اليوم نموذج أمل ورخاء للمنطقة والعالم العربي أساسه خدمة الانسانية ونشر التسامح وأهم أدواته اقتصاد قوي يبني لمستقبل مشرق".

وغرد أحدهم قائلًا: "مرحبا مليار في مليار بولد سلمان نورت دار زايد مرحبا بالعضيد الله يحفظ المحمدين من كل مكروه وينصرهم على أعداهم".

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ونشر أحد المغردين مقطع فيديو لاستقبال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي للامير محمد سلمان وعلق قائلًا:" شفت الموكب قبل شوي والعرض للدخول للقصر الملكي شي فمة في الروعة والفانتازيا ابهرني كل شي التصوير والتنظيم ووجود الاطفال في الاستقبال شي خيالي بجد .. الله يوطد اواصرنا الخليجية ويجعل قلوبنا على بعض دائم".

كما تصدر هاشتاغ #محمد_بن_سلمان_في_الامارات، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في السعودية والإمارات عقب وصول ولي العهد السعودي، بما يقرب من 30 ألف تغريدة حتى كتابة هذا التقرير.

كما دشن المغردون السعوديون والإماراتيون هاشتاق #الإمارات_والسعودية_معاً_أبداً، و#الإماراتي_سعودي_والسعودي_إماراتي.

ووصل، الأربعاء، ولي العهد السعودي إلى الإمارات وكان في استقباله ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وأجريت لولي العهد مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن بأبوظبي.

ومن المتوقع أن يترأس الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي المشترك.