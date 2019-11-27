بالرصاص.. مقتل متظاهرين اثنين خلال مواجهات بغداد

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty متظاهرون يسيطرون على جسر وسط بغداد

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصار أمنية وطبية أن المتظاهرين قتلا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي دارت عند جسر الأحرار، وسط بغداد.

وأدت المواجهات أيضا إلى إصابة 25 متظاهرا على الأقل بجروح بالرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

إعادة تشغيل الفيديو التالي الرئيس البوليفي يستقيل بعد 3 أسابيع من الاحتجاجات الرئيس البوليفي يستقيل بعد 3 أسابيع من الاحتجاجات سكاي نيوز عربية

عائلات داعش.. قنابل موقوتة عائلات داعش.. قنابل موقوتة سكاي نيوز عربية

أنقرة تهدد ببدء ترحيل الدواعش إلى بلدانهم الأوروبية أنقرة تهدد ببدء ترحيل الدواعش إلى بلدانهم الأوروبية سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

ويفرض المحتجون وجودهم في أجزاء من 3 جسور رئيسية في بغداد، هي الجمهورية والأحرار والسنك، مع استمرار المواجهات مع قوات الأمن.

وكانت الاحتجاجات تجددت صباح اليوم في محافظات العراق الجنوبية، بصور تراوحت بين قطع طرقات وتطويق مقرات حكومية.

ولا يزال العراق يشهد أكبر موجة احتجاجات منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، قُتل فيها ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب البلاد، أوائل أكتوبر.

أخبار ذات صلة

ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يقولون إنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية، بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم على مستوى جيد.

وسياسيا، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي قرر شمول حقائب جديدة بالتعديل الوزاري.

وأضاف أن التعديل قد يشمل نصف الحقائب الوزارية، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي دور للأحزاب والقوى السياسية في تحديد أسماء الوزراء.